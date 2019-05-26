近日不少韓星被爆是校園霸凌者，之前才發生南韓人氣獨立樂團Jannabi的成員尹英賢，被爆在高中時霸凌同學而主動退團，如今韓媒又爆料，知名南韓女團SISTAR前成員孝琳，竟也是校園霸凌的加害者。

據報導，有網友A某以《校園暴力me too，真的是不寒而慄》，PO文指自己曾與前SISTAR成員孝琳在同一所中學上學，並持續三年遭其霸凌。A某描述，在學校的三年時間裡，自己不斷受到孝琳霸凌，「經常被（孝琳）搶走衣服和現金等，還因為各種原因在社區的公園遭受暴力」，「我朋友還被叫去KTV，被用電話砸腦袋」，A某同時指出「孝琳之所以對我施暴，只是因為她的男朋友和我男朋友名字一樣」，並坦言「放學的路上，我就得成為孝琳洩憤的對象，當時真希望能出場交通事故就好了，整整三年，我堅持下來了，連我自己都覺得神奇，我居然沒有自殺！」

A某還表示雖然事情已經過去15年了，但自己依然未能擺脫這段可怕的回憶，每當看到電視上出現孝琳的畫面就會轉台，去年A某還曾鼓起勇氣私訊孝琳，希望得到對方的道歉，但並未收到回覆，最後A某指出「校園霸凌的加害者，明目張膽地出現在電視上洗白，實在是太噁心了！」

對此，孝琳所屬經紀公司表示要確認消息，其後則發聲明表示：「大家好，這裡是孝琳經紀公司Bridge。目前我們已看到網上有關孝琳的PO文，因孝琳本人對十五年前的記憶已經不太清晰，目前正在確認事情是否屬實。另外，我們也會親自連繫聲稱自己是受害人的發文者，竭盡全力解決此事，很抱歉叨擾到大家。」

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