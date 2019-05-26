移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前一舉查獲15名越南籍持免簽來台觀光女子非法從事坐檯陪酒工作，其中一名外型嬌豔、身材凹凸有致的超正「靚妹」，其護照性別欄竟是「男性」，查緝人員當場傻眼。

台南市專勤隊與憲兵指揮部台南憲兵隊、台南市政府勞工局及麻豆分局等單位，日前在麻豆區某練歌場查獲十多名越南籍持免簽來台觀光女子從事坐檯陪酒工作，赫然發現其中一名周（音譯）姓女子的護照性別欄竟為「男性」。

經查，原來該名周（音譯）姓「女子」曾前往泰國進行變性手術，因越南變更性別記載困難，所以護照仍是記載男性性別。周（音譯）姓女子五官立體、容貌嫵媚嬌豔、身材標緻，臉書多是美食與出遊的相片，也不乏微露性感的清涼照。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，專勤隊為防止該處死灰復燃，再度前往查處，該練歌場經強力掃盪後，已關門大吉，人去樓空。熊德仁指出，本案業者聘僱持免簽證入境之外國籍人士從事坐檯陪酒，違反就業服務法最高可處以75萬元罰鍰。

另外，來台非法工作之外籍人士最高可處15萬元罰鍰，並管制3年以上不得來台，熊德仁特別呼籲，社會大眾及來台觀光人士勿抱持僥倖心理及貪圖私利，以身試法，否則須承受相關罰責，得不償失。

近年政府鼓勵東南亞人民來台觀光，部分不肖業者利用簽證便利待遇，招攬外籍人士從事坐檯陪酒等非法工作，從中賺取不當利益。移民署為加強查處違法違規外來人口，特於25日規劃全國性、結合國內治安機關執行聯合查處行動，清查轄內各相關疑有非法外人聚集處所，於北門區魚塭查獲4名移工非法從事魚貨整理工作及非法雇主1名，以及台南市麻豆區某處有女子陪侍之營業場所。

移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可免予收容及繳納最低罰鍰等措施，專案即將於108年6月30日結束，呼籲在台逾期的外國朋友儘速至移民署自行到案。