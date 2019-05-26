流浪狗零撲殺的政策從2年前實施後，野狗大增，甚至最近二水豐柏生態步道傳出流浪犬咬人事件，登山民眾人手都拿著一根打狗棒，連公所清潔隊員前往捕捉也遭咬傷，兇狠模樣令登山民眾卻步。二水鄉長蘇界欽表示，豐柏廣場已被流浪狗佔據，快要當起山大王了，但礙於保護法令，捕捉後也缺乏安置空間，非常無奈。

二水鄉豐柏登山步道入口前方停車場，偶有民眾棄養及不特定人士餵養流浪犬，2年前動保法修正後零安樂死，流浪犬數量逐年增加，經二水鄉公所統計，目前數量來到100隻，常成群出沒，佔據停車場廁所或登山道口，公所清潔隊近日捕獲十多隻襲擊民眾惡犬，但民眾反應狗追人等問題不斷，近日邀集動防所等單位於所內召開記者會，研擬解決辦法。

二水鄉代表會主席藍世雄指出，境內芭樂坑、獅子坑及豐柏廣場常有愛狗民眾拿廚餘來餵養，已快變成流浪狗生育的溫床；二水鄉農會代表茆木聰說，時有所聞民眾遭追咬，當地一名送羊奶的，清晨在送羊奶時也遭流浪狗追逐，造成嚴重摔傷，鄉內傳出有農民為閃避衝出野狗，不慎摔車頭部重擊而喪命事件，求償無門。

一件件機車騎士被流浪狗追摔車身亡事件的發生，流浪狗在豐柏生態步道徘徊也造成環境髒亂，茆木聰很憤慨的說「到底是人命重要？還是狗重要？」



蘇界欽指出，目前推動TNVR政策雖然理想，實際根本緩不濟急，若發生民眾遭咬傷求償，恐又衍生主管機關負責問題，建議動防所應立即捕捉該區流浪犬群至適宜地點，遭咬傷民眾應有保險保障，並就養狗、影響環境人士，依規定開單懲處。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，今年縣府有偏550萬元進行狗狗結紮，家犬的母犬結紮可補助1500元、公犬補助800元，也將進行下鄉節育三合一宣導計劃，約可為500隻狗節紮，並將透過動保團體及清潔隊幫250隻流浪犬結紮，也希望民眾支持狗狗節育，並不要亂棄養狗。