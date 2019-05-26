台中市政府為鼓勵青年參與公共事務，2016年組成第一屆青審會，今年邁入第三年，卻在新政府上任之初，錯愕收場。

青審會為全台唯一「仿議會」形式進行，且63位青年代表能依照自身興趣，參與各領域議題之討論。現任青審會總召林楷庭參與了第一、三屆青審會，本著關心交通領域方面的興趣，同時也想增進與市府對於某些交通議題之間的互動，及想了解政府如何形成決策過程，卻沒想到在他擔任總召任內遭廢止。

林楷庭表示：「在政權輪替時有隱約感覺，因青審會涉及的政治敏感度高，可能會有所變動，但一直沒有得到證實。」原定第二會期的前一周，市政府召集幹部會議，告知青審會將由經濟部發展局與勞工局接手，並以青年就業輔導作為轉型方向，但在2月12日時，市政府無預警停止青審會的設置要點。

市府表示青審會有高達九成五的市政意見重複或已執行、消耗過多經費、專業度不足及出席率低等問題。林楷庭回應，市府從未定位青審會需要創新，青審會以青年角度提出台中存在的問題；龐大的經費支出是直到議會專案報告公布才知曉，例如仿議會做出代表的專用杯，在林楷庭眼裡就是公務體系的窠臼：「花費的決定權不在我們身上。」在專業度不夠的方面，林楷庭點出官僚和民眾的結合度是問題所在，官僚能不能用專業體察民眾，而年輕代表在一定程度上反映青年想法，「市府當初聘請我們就是希望以青年角度看政府的決策，我不認同花太多錢聘請我們或提案不夠創新，能成為青審會被廢除的理由。」

提及青審會對台中市青年的重要性，林楷庭道：「要說青審會有什麼樣的成果，也取決於政府對青年意見的採納度。」如第一屆代表提案創客行動巡迴車，被市府採納並透過新聞稿宣傳；第二屆提出企業營運總部的獎勵修正辦法，市政府也採納了其版本。問到青審會有哪些地方需要轉型時，林楷庭說，因市府宣稱「仿議會」模式進行，不乏有許多人把自己當作議員質詢，這種質詢討論模式，適不適合青年參與政策還有待商榷；另外第一屆花了許多時間在議事規則的爭論上，青審會對市府的運作都靠自己的力量去磨合了解，是否應該多花時間在事前培訓與專業知識上；以及開會的密集度，能更緊密隨時事演變等，都還有改革空間。

談及想為青年努力的方向，林楷庭說：「我參與的動機是因對交通領域有興趣，對我來說，這是青年參與政策與市政運作的方式，而不是面臨消失或剩下專責單位的形式。」接手的經濟部發展局與勞工局還未提出新方案，對林楷庭而言，設立青年發展科承辦業務，無法與社會結合，反映出青年的聲音。他也表示，議會裡年輕議員不多，尤其20歲以下的人士沒有代表族群，凸顯青年發聲的重要性。現在能做的，就是與市政府繼續協商，「不管用甚麼模式，我希望此機制能在台中續存，這是市政府需要知道的聲音。」(初聲／管之岑)