都說「久久沒聯絡的人，一聯繫上一定沒好事」，事實真是如此嗎？日前就有一名女網友在臉書社團表示，最近收到許久未聯絡且根本不熟的前同事私訊，沒想到一開口就說要向她借先前穿過的「魔術胸罩」與「婚鞋」，甚至還厚臉皮要她免費贈送，讓她看了超無言，而對話曝光，網友也全傻眼。

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」貼出數張對話截圖，內容可見，該名舊同事先是打了招呼「哈囉！好久不見！」接著變直接切入重點說想借她之前穿過的魔術胸罩，並解釋因為自己最近在準備結婚拍婚紗，而原 PO 看後表示已經借給乾姊了，不料對方仍不放棄，立刻轉移目標再問「那妳的高跟鞋呢？拍婚紗穿的那雙，幾號的啊？」「那妳還會穿嗎？因為我最近在看婚鞋」。

眼看舊同事疑似對自己的婚鞋感興趣，原 PO 便詢問「…妳要跟我買？」結果對方竟神回「呵呵，對啊，可是我現在預算不夠，如果我說妳可不可以送我，妳會不會生氣」，原 PO 看後則回應「無言…」見原 PO 無意贈送，對方又改口「不然我穿著拍婚紗跟宴客之後我就還妳？我再幫妳洗一洗」，讓原 PO 傻眼至極，直接回絕對方。

原 PO 事後也忍不住直呼「窮到連婚鞋跟魔術胸罩都買不起？話說我跟妳很熟？還洗一洗還我咧…」而對話曝光，網友則議論紛紛，「真敢開口」、「臉皮真厚啊…這種東西根本不可能跟人借啊！」「奇葩」、「還是不結婚的好，生孩子後，會不會借奶瓶奶嘴之類的…」「沒錢買就登記好了啊…」「這種事怎麼有臉做的出來，要結婚了都沒預算還結什麼婚」、「白眼翻到後腦勺」、「真的什麼人都有」。