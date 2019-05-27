前 NASA 工程師馬克（ Mark Rober ）經常在 YouTube 上分享一些創意影片，他將自己的工程知識實際運用到生活中，創造了許多特殊又新奇的「東西」。而馬克從半年前就開始計劃要做一個「果凍游泳池」，經過多次實驗和嘗試，終於將設計變成了現實，在 2019 年 5 月馬克在 YouTube 公開了他設計了半年的最新作品「世界上最大的果凍泳池」。



根據外媒報導，馬克表示，他從小就想體驗一下在果凍中游泳的感覺，要完成這個夢想很難，但是他願意為了自己的夢想放手一搏，他認為這是一項「有價值的工程挑戰」。那到底該怎麼做呢？馬克第一個遇到的問題便是「要如何煮沸果凍液，然後如何將大量的果凍液冷藏起來」，首先，他使用六個 55 加侖的桶子和丙烷燃燒器來煮沸果凍液，而馬克為了解決冷藏問題，特地選了一個絕佳的地理位置，美國猶他州的 4 月，溫度剛剛好能夠使果凍液凝固並不至於到結凍。



最後，他終於完成這「曠世鉅作」，住附近的孩子們紛紛到他的果凍泳池玩耍，甚至豎起了一個溜滑梯，這個巨大的果凍泳池也給他的鄰居印象深刻。網友們看了影片後紛紛表示「還好沒有人在泳池中偷尿尿」、「老實說，我不會讓我的孩子去那邊玩」、「從小的夢想堅持到大並實行，馬克你真偉大」、「人家只是完成他從小的夢想跟興趣，酸民可以不要亂酸嗎」、「那些小孩一定很爽」、「果凍吃到飽」。

