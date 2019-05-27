台灣高鐵今（ 27 ）日宣布， 7 月起每周增開 18 班次，同時提早台中北上的晨間通勤列車時間，交通部長林佳龍也在臉書發文，這次增班的計畫，除了強化運載都會區乘客南來北往的能量，也能夠更正視縣區的民眾需求。

台灣高鐵表示，因應旅運量持續成長，經檢視旅客需求及列車運用狀況後，規畫自 7 月 1 日起，每周增開 18 班次列車（南下 9 班、北上 9 班）。同時，部分晨間時段北上區間列車也將自 7 月 1 日起調整發車及停靠時刻，自 6 月 4 日凌晨零時起開放預訂。

台灣高鐵說明，為符合平日之通勤及商務需求，針對周一至周五旅運需求較高的時段，加開 8 班次列車（南下 5 班、北上 3 班）；另根據近期運量分析，自周四下午開始，旅客即有提前出遊或返鄉之旅運需求，故本次增班特別規畫自周四下午起至周日期間，加開 10 班次列車（南下 4 班、北上 6 班）。

此外，為方便使商務洽公或是前往機場出國的旅客， 7 月 1 日起北上 502 、 1504 、 1508 、 1510 等 4 班次列車，將調整發車及停靠各站時刻，各站發車時間將分別提前 5 至 20 分鐘。未來台中以北的旅客搭乘首班 502 車次北上列車，最早可於 7 時 9 分抵達台北，或是於 6 時 47 分抵達桃園。

交通部長林佳龍也於臉書發文，包括他自己在內，高鐵已經成為不可或缺的交通工具。這次改點除了強化運載都會區乘客南來北往的能量，也能夠更正視縣區的民眾需求，特別是乘客日益增加的雲林站，目前南下、北上每小時僅各有 1 班，為讓雲林更能享有「高鐵生活圈」的便利，經高鐵整體評估，在這次增加的每周 18 班車次中，就有 7 班會停靠雲林站。