針對外傳前行政院長賴清德將採取法律途徑，反制總統蔡英文陣營修改初選辦法一事，賴清德今（27）日接受廣播專訪時表示，他不希望已進行2個多月的初選辦法再遭修改，但即便發生這樣的事，他不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。

民進黨中執會29日將再次討論總統初選日程相關事宜。外傳總統蔡英文陣營打算修改黨內民調辦法，不過賴清德陣營也計畫作出因應，若中執會通過修改民調規則，賴陣營將以「權利遭侵犯」為由，發動法律戰。

不過賴清德中午接受廣播專訪時，對於中執會可能會修改初選辦法一事表示，如果中執會罔顧民進黨初選辦法，讓進行到一半的初選規則遭到更改，這對黨已經是重傷害，「我不可能再給黨一擊」。至於是否可能「脫黨參選？」他說，「不會！絕對不會」。

賴清德解釋上周他去黨中央的情況，他表示，上週中執會一副要更改選舉辦法，他個人覺得期期不可。立委林俊憲是主席卓榮泰要求詢問兩邊，是否還有其他的意見，所以才會到黨中央出這套贏的策略。

賴清德指出，他上周沒有去中執會，而是到黨的貴賓室，其中5人協調小組有4個人在場，另外2位就是陳其邁與林錫耀。賴清德說，面對台灣這場大局，蔡英文若守的住他就支持蔡英文；他若沒有能力承擔，他也支持蔡英文；只有賴清德守得住，蔡英文又守不住，他才請蔡英文支持他。

賴清德指出，初選進行2個多月，社會按捺不住，各種可能性都會拋出來，但他參選不是為個人，而是希望黨在困頓時，有機會贏得國人支持；他不希望初選辦法已公告、登記、進行了2個多月再來改選舉辦法，這樣做不但會讓社會對民進黨失望，也難在明年大選獲勝。

賴清德說，如果中執會罔顧民進黨的初選辦法而更改規則，對黨已經是重傷害了，「在黨已受到重傷害的情況下，我不可能再給黨一擊，我不這樣做，我深愛這個黨」，他不會採取法律途徑，更不會脫黨參選。

至於蔡陣營指賴清德情緒不穩，賴清德笑著表示，誰情緒不穩，大家都受過醫學訓練，都看得出來誰情緒不穩。他要大家看看記者會的畫面，「看我情緒穩不穩定」。他也希望中執會能體認這一點，仔細考慮這個策略，千萬不要強行通過、更改初選辦法。