溫室氣體造成的全球暖化，已經讓全球海平面逐漸上升中，導致土壤鹽鹼化、陸地減少、人口遷移等問題。目前更有最新研究指出，海平面上升的速度可能比我們原本估計得更快！上海、紐約等大城市，可能在本（ 21 ）世紀末就遭淹沒。

根據《 CNN 》報導，一項新研究警告，如果溫室氣體排放繼續不受控制，全球海平面可能會在本世紀末上升超過 2 公尺，淹沒紐約和上海等大城市，並迫使 1.87 億人遷離。

這項研究表示，由於格陵蘭島和南極洲的冰蓋融化加速，海平面上升速度可能比先前所估計的更快得多。國際研究人員預測，最壞的情況將是截至 2100 年全球氣溫將上升攝氏 5 度，海平面可能上升超過 2 公尺，是聯合國氣候科學小組的最新報告上限的 2 倍。

研究執行者布里斯託大學自然地理學教授 Jonathan Bamber 警告說，這種情況將是「災難性的」，低窪沿海地區的人口大規模流離失所，可能導致嚴重的社會動盪。它還會對太平洋上的小島嶼國家帶來生存威脅，這些國家幾乎無法居住。

研究人員發現，在極端情況下，大約 179 萬平方公里的陸地將會變成海洋。將使 1.87 億人面臨風險，約佔世界總人口的 2.5% 。雖然 Jonathan 承認演變成如此最壞情況的可能性很小，約為 5%，但仍不應該輕忽。

「的確存在風險，兩塊冰帽融化都會出現非常大的海平面上升風險」，Jonathan 補充，人類仍有微小機會可以避免最嚴重的後果。

聯合國氣候小組 2013 年的最後一份重要報告預測，至 2100 年海平面上升將屆 52 至 98 毫米間。但許多專家認為這項估計趨於保守。科學家們擔心，目前預測大規模融化冰蓋影響的模型有缺陷，不能涵蓋所有不確定因素。

為了更清楚了解情況，此研究作者請 22 名冰蓋專家使用新的先進模型來估算格陵蘭和南極冰蓋在未來的氣候變化間將如何變化。科學家表示，如果未來幾十年全球溫室氣體排放量大幅減少，仍有時間避免最壞的情況發生。