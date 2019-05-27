新竹縣2019 FUN一夏　暑期育樂營充實假期

即將邁入夏日漫漫的暑假，新竹縣政府為鼓勵學子在暑假從事健康、有益身心活動，規劃暑期夏令營，今(27)日新竹縣政府於文化局演藝廳舉辦「FUN一夏」暑期育樂營記者會，現場由田屋北管八音團、新埔寶石國小跳繩隊、客家武術舞獅發展協會、國立臺灣戲曲學院與客家戲學系等，帶來精采萬分的表演，揭開歡樂暑期活動序幕。

縣長楊文科表示，縣府暑期育樂營共辦理與「德智體群美」相關共171項活動，在今日學子們各個活力四射的表演，也看到客家無形的文化資產被傳承下來，新竹縣為客家大縣，要做客家文化保留「領頭羊」，除了文化局文藝研習開設48班外，今年也特別邀請田屋北管八音團、客家武術舞獅發展協會、國立臺灣戲曲學院與客家戲學系舉辦客家戲曲營及北管八音、客家獅夏令營，推廣客家傳統藝術，歡迎學子們來參加這場夏日盛宴。

特別的是，縣府政風處今年首次舉辦「小小廉政官」探索營，透過實地模擬廉政官蒐證活動，增進觀察力、生涯規劃等技能；稅捐稽徵局「租稅趣玩」，除了了解稅的知識外，還能手做卡哇伊的造型棉花糖、家畜疾病防治所「小小獸醫營」，增進動物保護教育觀念，教導動物健康、營養等獸醫相關知識，並走訪六福村動物園觀察實際動物。

此外，農業處「綠食育體驗」、環保局「低碳樂活環保教育」、衛生局「菸害防制小記者」、消防局「消防夏令營」、及點心烘焙、機器人體驗、英語體驗、體育運動等，各自推出不同營隊，報名時間不同且名額有限，歡迎同學們依自己的喜好選擇活動報名參加，探索新世界，詳情請至網站查詢活動內容。