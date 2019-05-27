人氣超高的熱播韓劇《她的私生活》，即將播出精彩結局，從開播以來話題十足，尤其金材昱與朴敏英的俊男美女組合，更是成為超人氣 CP！當高冷的 Ryan 館長被甜美的成德美策展人融化以後，曖昧升溫直達親吻不斷的熱戀期，讓許多觀眾完全沈浸在粉紅泡泡中。在劇中有雕刻美男之稱的金材昱，更被稱讚是調情高手，一舉一動看得粉絲臉紅心跳，追劇超「撩慾」！

擁有模特兒衣架子身材的金材昱，在劇中以成熟雅痞的穿搭擄獲人心，以微露胸口的 V 領襯衫搭配露出腳踝的合身長褲，一派輕鬆地散發自信魅力，充滿藝術氣息及時尚有型的穿搭，令他的討論度居高不下，眾多粉絲紛紛表白，金材昱簡直「行走的荷爾蒙」，走到哪性感到哪，心中男神已非金材昱不可。

時髦的 Ryan 館長光憑挺拔身材與長腿，穿著就夠吸引人，身上的配件其實非常簡單，多半只是佩戴一只帥氣腕錶，在舉手投足間適度點綴全身造型，不刻意張揚的極簡作風，反而低調有型。

在第 12 集劇情中，金材昱穿著卡其色襯衫褲裝，與美術館同事們前往育幼院，帶領小朋友們進行美術活動時，面對純真的孩童們，頻頻釋放親切的笑容，令許多觀眾融化。一幕舉起女孩描繪的朴敏英畫像時，手上佩戴著泰格豪雅重新推出的獨立系列 Autavia 腕錶青銅款，將時尚結合航空風格的設計，帶出運動造型。

而在第 13 集中金材昱穿著清爽淡雅的天空藍色西裝，佩戴泰格豪雅精鋼材質的 Link 自動腕錶，以光亮的鍊帶設計迎合服裝的淺色調，使錶款的搭配順眼不突兀，看起來相當協調又自然。

另一個 Ryan 館長身上會出現的單品，就是帥氣的太陽眼鏡。還記得講起天才美術總監在新人展活動登場的橋段，Ryan 館長便是戴著墨鏡現身，墨鏡色調甚至與身上的大地色襯衫相呼應。而他摘下墨鏡後認真賞畫的銳利眼神，就是令眾多觀眾被一秒圈粉的關鍵啦！

發生在前幾集中的趣味場面，是 Ryan 館長偷偷跟隨成德美策展人，前往車時安偶像見面會活動現場，為了低調掩人耳目而戴上淺色復古墨鏡的 Ryan 館長，站在二樓往下偷看成德美的模樣，實在可愛又帥氣度破表，沒想到連潮流時髦的淺色墨鏡都難不倒金材昱，果然是行走的畫報無誤！