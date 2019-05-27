▲金材昱在《她的私生活》中以帥氣西裝造型秒圈粉，只靠墨鏡和手錶兩大單品穿出時尚感。（圖／愛奇藝台灣站）
▲金材昱在《她的私生活》中以帥氣西裝造型秒圈粉，只靠墨鏡和手錶兩大單品穿出時尚感。（圖／愛奇藝台灣站）

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人氣超高的熱播韓劇《她的私生活》，即將播出精彩結局，從開播以來話題十足，尤其金材昱與朴敏英的俊男美女組合，更是成為超人氣 CP！當高冷的 Ryan 館長被甜美的成德美策展人融化以後，曖昧升溫直達親吻不斷的熱戀期，讓許多觀眾完全沈浸在粉紅泡泡中。在劇中有雕刻美男之稱的金材昱，更被稱讚是調情高手，一舉一動看得粉絲臉紅心跳，追劇超「撩慾」！

▲《她的私生活》大談「成人式戀愛」，穿搭造型也被上班族鎖定學習。（圖／愛奇藝台灣站）
▲《她的私生活》大談「成人式戀愛」，穿搭造型也被上班族鎖定學習。（圖／愛奇藝台灣站）

擁有模特兒衣架子身材的金材昱，在劇中以成熟雅痞的穿搭擄獲人心，以微露胸口的 V 領襯衫搭配露出腳踝的合身長褲，一派輕鬆地散發自信魅力，充滿藝術氣息及時尚有型的穿搭，令他的討論度居高不下，眾多粉絲紛紛表白，金材昱簡直「行走的荷爾蒙」，走到哪性感到哪，心中男神已非金材昱不可。

▲金材昱在劇中除了帥氣挺拔的西裝造型外，最常見的配件就是眼鏡和手錶。（圖／愛奇藝台灣站）
▲金材昱在劇中除了帥氣挺拔的西裝造型外，最常見的配件就是眼鏡和手錶。（圖／愛奇藝台灣站）

時髦的 Ryan 館長光憑挺拔身材與長腿，穿著就夠吸引人，身上的配件其實非常簡單，多半只是佩戴一只帥氣腕錶，在舉手投足間適度點綴全身造型，不刻意張揚的極簡作風，反而低調有型。

▲Ryan 館長手中佩戴著 TAG Heuer Autavia 腕錶青銅款。（圖／愛奇藝台灣站）
▲Ryan 館長手中佩戴著 TAG Heuer Autavia 腕錶青銅款。（圖／愛奇藝台灣站）

在第 12 集劇情中，金材昱穿著卡其色襯衫褲裝，與美術館同事們前往育幼院，帶領小朋友們進行美術活動時，面對純真的孩童們，頻頻釋放親切的笑容，令許多觀眾融化。一幕舉起女孩描繪的朴敏英畫像時，手上佩戴著泰格豪雅重新推出的獨立系列 Autavia 腕錶青銅款，將時尚結合航空風格的設計，帶出運動造型。

▲金材昱以精鋼款式的 TAG Heuer Link 腕錶搭配淺色西裝造型。（圖／愛奇藝台灣站）
▲金材昱以精鋼款式的 TAG Heuer Link 腕錶搭配淺色西裝造型。（圖／愛奇藝台灣站）

而在第 13 集中金材昱穿著清爽淡雅的天空藍色西裝，佩戴泰格豪雅精鋼材質的 Link 自動腕錶，以光亮的鍊帶設計迎合服裝的淺色調，使錶款的搭配順眼不突兀，看起來相當協調又自然。

▲霸氣的金材昱現身新人畫展時，佩戴墨鏡營造高冷感。（圖／tvN 드라마(Drama)臉書）
▲霸氣的金材昱現身新人畫展時，佩戴墨鏡營造高冷感。（圖／tvN 드라마(Drama)臉書）

另一個 Ryan 館長身上會出現的單品，就是帥氣的太陽眼鏡。還記得講起天才美術總監在新人展活動登場的橋段，Ryan 館長便是戴著墨鏡現身，墨鏡色調甚至與身上的大地色襯衫相呼應。而他摘下墨鏡後認真賞畫的銳利眼神，就是令眾多觀眾被一秒圈粉的關鍵啦！

▲這一幕 Ryan 館長偷看成德美策展人的橋段，演起來相當逗趣。（圖／愛奇藝台灣站臉書）
▲這一幕 Ryan 館長偷看成德美策展人的橋段，演起來相當逗趣。（圖／愛奇藝台灣站臉書）

發生在前幾集中的趣味場面，是 Ryan 館長偷偷跟隨成德美策展人，前往車時安偶像見面會活動現場，為了低調掩人耳目而戴上淺色復古墨鏡的 Ryan 館長，站在二樓往下偷看成德美的模樣，實在可愛又帥氣度破表，沒想到連潮流時髦的淺色墨鏡都難不倒金材昱，果然是行走的畫報無誤！

▲近年流行的淺色墨鏡，沒想到金材昱也詮釋地很到位。（圖／愛奇藝台灣站臉書）
▲近年流行的淺色墨鏡，沒想到金材昱也詮釋地很到位。（圖／愛奇藝台灣站臉書）

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