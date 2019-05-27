迪士尼真人版電影《阿拉丁》正在熱映，飾演「茉莉公主」的女星娜歐蜜史考特（Naomi Scott）被稱為是目前真人化選角最成功的公主，除了貌美、歌聲嘹亮，更賦予茉莉公主獨立強悍的人格特質。

戲外娜歐蜜史考特僅26歲，思想卻超齡成熟，還已經是人妻，以下帶著大家來認識這位辣中帶剛的「茉莉公主」吧！

娜歐蜜史考特從小在英國倫敦出生長大，她的母親是烏干達人，父親則是英國人，父母均是教會牧師，這使得娜歐蜜的童年大部分時間都在教堂度過。

連她的足球員老公佐敦史賓斯也是在教會禮拜上認識的，娜歐蜜接受英國版《Vogue》專訪透露，她11歲時認識丈夫，兩個人都對足球有興趣，從青梅竹馬晉升為戀人，最後成為夫妻，可說是初戀就結婚了。

教會出身，讓娜歐蜜對歌唱擁有高度興趣，並陸續參與學校的音樂劇表演。她在11歲時被星探挖掘，被推薦到迪士尼頻道演一些小角色，之後於電影《金剛戰士》(Power Rangers) 裡飾演英籍印度裔的「粉紅戰士」，逐漸打開知名度。

娜歐蜜史考特說，她從小最喜歡的迪士尼公主有兩位，第一個是《風中奇緣》的寶嘉康蒂，再來便是《阿拉丁》的茉莉公主。她認為茉莉公主跟阿拉丁是一段關係裡頭最完美的映照，兩人都有缺陷，卻能彼此教導對方。

「阿拉丁帶著茉莉去探索嶄新的世界，而茉莉則教會阿拉丁誠實認識自己，他們是最完美的戀人。」

娜歐蜜也為演出「茉莉公主」，在身材方面花了許多力氣，她表示自己是透過混合式有氧搭配飲食控制維持身材，「茉莉公主的身材不可以太瘦，她必須要有一點點肉，可是線條又得好，才可以適合華麗的戲服。」

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