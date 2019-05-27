總統初選選情緊繃，總統蔡英文不放過任何能展現政績的機會，今（27）日下午特地親赴台北市文山區民防指揮管制所，視察軍警合作因應緊急狀況的能力，同時蔡英文一早也在臉書提醒民眾下午有萬安演習，要民眾配合人車管制及安全措施。

包括雙北、雙竹、基隆、宜蘭、桃園七縣市，今天聯合舉辦「108年軍民聯合防空（萬安42號）演習」，這場演習不但行政院長蘇貞昌一早在LINE群組提醒民眾，總統蔡英文也在LINE群組頻頻提醒民眾注意，展現其親民愛民的一面。

由於正值民進黨內總統初選關鍵時刻，原本不在蔡英文行程內的萬安演習，也因初選選情緊繃，突然擠進蔡英文的行和程中，在大雨滂沱中，蔡英文的車隊竟然駛向台北市文山區民防指揮管制所，親自視察軍警合作因應緊急狀況的能力，讓現場軍警十分緊張。

蔡英文抵達後，首先視導防空警報發放作業，並觀看舊時使用之警鐘、軍用電話機、攜帶式手搖式警報器等設備，了解警報發放之演變歷程及現今實際操作流程。

隨後，她也聽取國防部後備指揮部「108年軍民聯合防空（萬安42號）演習」及內政部警政署「中央遙控警報系統-萬安演習」簡報，並親自視導警報解除及簡訊發送作業。

這場視察不止蔡英文親自到場，就連國家安全會議秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人，都被通知出席演習視察，讓不少知情民眾質疑，「選情真的有那麼緊繃嗎？連萬安演習都不放過！」。