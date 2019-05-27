好康在這！為提升路燈認養率，彰化市公所推出路燈認養獎勵辦法，市長林世賢27日在關帝廟宣布，認養3盞即可在公所管轄的國定古蹟聖王廟或縣定古蹟慶安宮免費點光明燈，5盞以上可在縣定古蹟關帝廟點光明燈，林世賢鼓勵大家多多益善，集合眾人之力照亮彰化市的大街小巷。

為自己點上光明！林世賢表示，彰化市共有2萬多盞路燈，以往每年路燈電費支出高達3600多萬元，最近更換成省電的LED路燈降為2800多萬元，但仍是市庫財政負擔，為了鼓勵企業和個人認養路燈，公所訂出獎勵辦法。

認養路燈做公益，既照亮別人也可為自己保平安！每認養1林世賢說明，盞路燈年費1000元，公所會徵詢認養者意願後，在路燈桿上製作貼紙，掛上認養者名稱，並在市公所刊物上，登錄認養者芳名錄。

認養3盞以上路燈即能在3間廟宇點光明燈，企業、機關團體認養30盞）以上路燈，公所將製作路牌感謝並贈送農民曆彩色內頁半幅，60盞以上則送全幅廣告，做為企業的形象廣告與行銷。

彰化基督教醫院與秀傳醫院歷年來持續認養彰化市各100盞及51盞路燈，還有市民周貴森、楊鄭碧蓮等人今年各認養25盞及12盞路燈，林世賢也頒發感謝狀表揚其熱心公益的精神。

林世賢說，認養路燈是一種善行，讓路燈在夜晚保持明亮，提供民眾安全保障，指引每個人回家的路；而且認養路燈不但可協助用路人安全，另可將認養路燈的繳費收據，作為所得稅扣繳捐贈之用，照亮自己也照亮別人，何樂而不為。