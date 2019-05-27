離島小三通金門航線即將突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府即(27)日起至6月1日止推出入境抽獎活動；凡每日被抽中的船班上所有乘客，即可獲得一份精美小禮物，並從中再抽出一名旅客，可獨得紀念酒、精美禮品及免費船票6張。

拔得頭籌的幸運兒，是今日搭乘上午9點新武夷輪的廈門旅客楊露琦小姐；楊小姐表示，此次是跟友人赴金自由行，並爆料友人這趟是失戀散心之旅，打算藉由金門當地的好山好水、吃吃當地美食及血拼的方式來陪友人轉換心情，很開心成為首日幸運得主，讓這趟輕旅行有好的開始。

金門縣港務處處長何佩舉指出，隨「陸客落地簽」、「觀光落地簽證，免附回程船票」，到擴大實施「小三通人員往來正常化」，及金門縣近來推動「陸客到金門一日遊」、「金廈二日遊」、「陸客自由行」與「金廈漳泉旅遊推介」等一連串配套措施，讓兩岸人民往返之旅遊和商務更加便捷，小三通「一日生活圈」已然成形，也帶動金門實質效益。

何佩舉說，縣府為迎接金、廈、泉實施小三通通航之金門口岸邁入2000萬旅客之里程碑，自即日起至6月1日，每日都將抽出一班船贈與旅客精美小禮包，並由該船旅客中抽出1名幸運兒致贈823荷瓶紀念酒、精美禮品及小三通免費船票6張，6月1日幸運旅客更可獲得玉璽酒一瓶，歡迎各地遊客齊來金門共襄盛舉；得獎的名單，將同步公布於金門航務處的臉書及網站。

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