楊露琦
▲搭乘上午9點新武夷輪，來自廈門的楊露琦小姐，成為喜迎小三通2千萬旅客人次抽獎活動的第一位幸運兒。（圖／金門港務處提供）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

離島小三通金門航線即將突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府即(27)日起至6月1日止推出入境抽獎活動；凡每日被抽中的船班上所有乘客，即可獲得一份精美小禮物，並從中再抽出一名旅客，可獨得紀念酒、精美禮品及免費船票6張。

拔得頭籌的幸運兒，是今日搭乘上午9點新武夷輪的廈門旅客楊露琦小姐；楊小姐表示，此次是跟友人赴金自由行，並爆料友人這趟是失戀散心之旅，打算藉由金門當地的好山好水、吃吃當地美食及血拼的方式來陪友人轉換心情，很開心成為首日幸運得主，讓這趟輕旅行有好的開始。

金門縣港務處處長何佩舉指出，隨「陸客落地簽」、「觀光落地簽證，免附回程船票」，到擴大實施「小三通人員往來正常化」，及金門縣近來推動「陸客到金門一日遊」、「金廈二日遊」、「陸客自由行」與「金廈漳泉旅遊推介」等一連串配套措施，讓兩岸人民往返之旅遊和商務更加便捷，小三通「一日生活圈」已然成形，也帶動金門實質效益。

獲得禮品
▲陸客楊露琦獨得823荷瓶紀念酒、精美禮品，以及免費船票6張。（圖／金門港務處提供）

何佩舉說，縣府為迎接金、廈、泉實施小三通通航之金門口岸邁入2000萬旅客之里程碑，自即日起至6月1日，每日都將抽出一班船贈與旅客精美小禮包，並由該船旅客中抽出1名幸運兒致贈823荷瓶紀念酒、精美禮品及小三通免費船票6張，6月1日幸運旅客更可獲得玉璽酒一瓶，歡迎各地遊客齊來金門共襄盛舉；得獎的名單，將同步公布於金門航務處的臉書及網站。

公背婆迎賓
▲慶祝金門小三通突破2千萬旅客人次活動，特邀請公揹婆傳統藝陣到場迎賓。（圖／金門港務處提供）

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

相關文章

▲ 18 歲年輕人為了想挽回女友，割了 139 刀自殘。（示意圖／取自 Pixabay ）

割139刀抹番茄醬　失戀男自殘求女友復合

粉絲團辨識圖

別上當！臉書「假粉專」辦抽獎騙個資　雄獅旅遊怒喊提告

阿嬤託夢報明牌！簽樂透「6碼全中」　一句話全家秒崩潰

更多文章

S__39543026

別跟錢過不去！萬安演習提醒民眾配合　違者小心被罰3萬

IMG_0527

浯島城隍破天荒賜名　金門水獺寶寶叫青嶼

大陸漂死亡豬屍

大陸生化武器又來襲　金門海漂豬屍檢出非洲豬瘟病毒