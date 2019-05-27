宜蘭科學園區幅員廣大，園區內宜科一路旁，大片黃波斯菊正在盛開，吸引民眾前來拍照；不料，日前卻發現這裡有紅火蟻，宜蘭縣動植物防疫所今(27)日會同國家紅火蟻防治中心及宜蘭科學園區人員，進行蟻丘防除及周邊撒餌作業。

數大就是美！宜蘭科學園區宜科一路旁，大片黃波斯菊正在盛開，美麗花海相當吸睛，成為民眾拍照熱點；不料日前卻被發現這裡疑似有紅火蟻，經通報監測勘查後，確認就是紅火蟻，且有20幾處蟻丘。

宜蘭縣動植物防疫所今(27)日上午會同國家紅火蟻防治中心及宜蘭科學園區人員，擴大監測範圍，並實施第一階段蟻丘防除及周邊撒餌的作業；動植物防疫所表示，後續將採取每月監測一次及施藥，連續6個月監測沒有火蟻發生，即可申請解除列管。

動植物防疫所說，入侵的紅火蟻（Solenopsis invicta；Red imported fire ant, RIFA）原分布於南美洲，2003年9～10月於桃園與嘉義地區發現後，常因土方及植栽買賣造成散播危害；其體型如同一般螞蟻，從0.2-0.6cm都有，頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮，帶有光澤，會築出10公分以上蟻丘，將樹枝插入蟻丘後，有大量螞蟻湧出。

動植物防疫所指出，民眾若不慎被叮咬，會引發灼傷感疼痛也會起水泡，毒液中的毒蛋白可能引起過敏反應，嚴重時有休克疑慮，應儘速就醫，呼籲民眾須小心提防，勿任意碰觸；此外，若發現疑似紅火蟻蟻丘時，請勿干擾或碰觸，應遠離該區，不要逗留，並請通報該所(03-9602350#631)或國家紅火蟻中心(0800-095-590)，以便採取防範措施。