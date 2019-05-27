宜蘭科學園區宜科一路旁，大片黃波斯菊正在盛開，美麗花海相當吸睛，成為民眾拍照熱點。
▲宜蘭科學園區宜科一路旁，大片黃波斯菊正在盛開，美麗花海相當吸睛，成為民眾拍照熱點。（圖／記者李清貴攝,2019.05.27)

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宜蘭科學園區幅員廣大，園區內宜科一路旁，大片黃波斯菊正在盛開，吸引民眾前來拍照；不料，日前卻發現這裡有紅火蟻，宜蘭縣動植物防疫所今(27)日會同國家紅火蟻防治中心及宜蘭科學園區人員，進行蟻丘防除及周邊撒餌作業。

數大就是美！宜蘭科學園區宜科一路旁，大片黃波斯菊正在盛開，美麗花海相當吸睛，成為民眾拍照熱點；不料日前卻被發現這裡疑似有紅火蟻，經通報監測勘查後，確認就是紅火蟻，且有20幾處蟻丘。

宜蘭縣動植物防疫所今(27)日上午會同國家紅火蟻防治中心及宜蘭科學園區人員，擴大監測範圍，並實施第一階段蟻丘防除及周邊撒餌的作業；動植物防疫所表示，後續將採取每月監測一次及施藥，連續6個月監測沒有火蟻發生，即可申請解除列管。

宜蘭縣動植物防疫所會同國家紅火蟻防治中心及宜蘭科學園區人員進行蟻丘防除及周邊撒餌作業
▲宜蘭縣動植物防疫所會同國家紅火蟻防治中心及宜蘭科學園區人員進行蟻丘防除及周邊撒餌作業。（圖／宜蘭縣動植物防疫所提供)

動植物防疫所說，入侵的紅火蟻（Solenopsis invicta；Red imported fire ant, RIFA）原分布於南美洲，2003年9～10月於桃園與嘉義地區發現後，常因土方及植栽買賣造成散播危害；其體型如同一般螞蟻，從0.2-0.6cm都有，頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮，帶有光澤，會築出10公分以上蟻丘，將樹枝插入蟻丘後，有大量螞蟻湧出。

紅火蟻體型如同一般螞蟻，從0.2-0.6cm都有，頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮，帶有光澤
▲紅火蟻體型如同一般螞蟻，從0.2-0.6cm都有，頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮，帶有光澤。（圖／宜蘭縣動植物防疫所提供)

動植物防疫所指出，民眾若不慎被叮咬，會引發灼傷感疼痛也會起水泡，毒液中的毒蛋白可能引起過敏反應，嚴重時有休克疑慮，應儘速就醫，呼籲民眾須小心提防，勿任意碰觸；此外，若發現疑似紅火蟻蟻丘時，請勿干擾或碰觸，應遠離該區，不要逗留，並請通報該所(03-9602350#631)或國家紅火蟻中心(0800-095-590)，以便採取防範措施。

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