COMPUTEX 2019將於明（28）日盛大登場；據了解共吸引高達1,685家廠商參展，使用5,508個攤位，參展攤位數較去年成長近一成。今年COMPUTEX主辦單位力邀AMD、Intel、Microsoft等科技大廠於展期間輪番推出CEO Keynote與主題演講，並首次結合台北5G國際高峰會，深度剖析最新技術觀點與產業趨勢。

在今日早上的COMPUTEX展前國際記者會中，由AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）擔任主講人，以「新世代高效能運算」為題，探討高效能運算技術發展如何帶動運算與產業創新。

當然不免於俗，AMD也向全球媒體揭曉了近期推出的7奈米新產品，包含AMD EPYC 「Rome」、新的GPU -「NAVI」、第三代Ryzen3以及高效能產品。

其中AMD也表示在Sony Play Station 5 主機，將採用AMD NAVI GPU 與 Ryzen Zen 2 處理器，藉此得到強悍的遊戲視覺畫面與音效，讓玩家輕鬆進入遊戲世界中。此外，「RDNA」也將讓效能提升1.25倍，

在新的顯示卡部分，AMD 推出 NAVI GPU，以RADEON RX5000系列向1.5 billion的電腦遊戲玩家招手。

新款CPU 部分，AMD 推出了Ryzen 7 3800X 8核心處理器，具16執行緒、最高4.5GHz運算速度（3.9GHz Base）、36 MB Total Cache，為全球首款支援PCIe 4.0介面的處理器。

而Ryzen 9 3900X的12核心、24執行緒、最高4.6GHz運算速度、70MB Total Cache，以及只有105W的工耗更是驚艷在座所有媒體。

最後，新的CPU價格也公開了，Ryzen 7 3700是USD$329、Ryzen 7 3800X 為 USD$399，Ryzen 9 3900X 則為USD$499，並於今年七月七日上市。