驚豔全球遊戲玩家　國電展前一日AMD發表多款CPU與GPU
▲AMD表示Sony Play Station 5 主機，將採用AMD NAVI GPU 與 Ryzen Zen 2 處理器。（圖／記者劉士成攝。2019.05.27）

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COMPUTEX 2019將於明（28）日盛大登場；據了解共吸引高達1,685家廠商參展，使用5,508個攤位，參展攤位數較去年成長近一成。今年COMPUTEX主辦單位力邀AMD、Intel、Microsoft等科技大廠於展期間輪番推出CEO Keynote與主題演講，並首次結合台北5G國際高峰會，深度剖析最新技術觀點與產業趨勢。

在今日早上的COMPUTEX展前國際記者會中，由AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）擔任主講人，以「新世代高效能運算」為題，探討高效能運算技術發展如何帶動運算與產業創新。

▲左起中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水、AMD美商超微半導體公司總裁暨執行長蘇姿丰博士與台北電腦公會副總幹事張笠，共同於COMPUTEX國際記者會合影。（圖／外貿協會提供）

當然不免於俗，AMD也向全球媒體揭曉了近期推出的7奈米新產品，包含AMD EPYC 「Rome」、新的GPU -「NAVI」、第三代Ryzen3以及高效能產品。

其中AMD也表示在Sony Play Station 5 主機，將採用AMD NAVI GPU 與 Ryzen Zen 2 處理器，藉此得到強悍的遊戲視覺畫面與音效，讓玩家輕鬆進入遊戲世界中。此外，「RDNA」也將讓效能提升1.25倍，

在新的顯示卡部分，AMD 推出 NAVI GPU，以RADEON RX5000系列向1.5 billion的電腦遊戲玩家招手。

▲AMD 推出 NAVI GPU，以RADEON RX5000系列向1.5 billion的電腦遊戲玩家招手。（圖／記者劉士成攝。2019.05.27）

新款CPU 部分，AMD 推出了Ryzen 7 3800X 8核心處理器，具16執行緒、最高4.5GHz運算速度（3.9GHz Base）、36 MB Total Cache，為全球首款支援PCIe 4.0介面的處理器。

而Ryzen 9 3900X的12核心、24執行緒、最高4.6GHz運算速度、70MB Total Cache，以及只有105W的工耗更是驚艷在座所有媒體。

最後，新的CPU價格也公開了，Ryzen 7 3700是USD$329、Ryzen 7 3800X 為 USD$399，Ryzen 9 3900X 則為USD$499，並於今年七月七日上市。

▲Ryzen 9 3900X CPU採12核心、24執行緒、最高4.6GHz運算速度。（圖／記者劉士成攝。2019.05.27）

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