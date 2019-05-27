彰化市南興國小推動閱動有成，去年榮獲教育部評選為閱讀磐石學校獎，為促進國民教育和國際接軌，在台灣閱讀文化基金會號召下，27日成立彰化縣首座「英文愛的書庫」，提供更多元圖書資源，啟發學生英語閱讀力，推動班級共讀、書箱快遞，讓閱讀資源更普及。

彰化縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事歐正明等人共同為南興國小「英文愛的書庫」揭牌。校長柯伯儒說，英文書庫啟用後，將提供全縣小學借閱共享，一來提升小朋友的英文閱讀力，同時讓「共讀分享，智慧循環」的理念在校園萌芽。

王惠美感謝由台灣閱讀文化基金會董事歐正明集結捐助人共同募集50個書箱、共1,750冊書籍，還有新竹物流公司協助免費運送，結合民間的力量，期望透過南興國小英文愛的書庫成立，提供更多的圖書資源，啟發學生的英語閱讀力。

柯伯儒表示，近2年來，有來自挪威、波蘭、捷克、法國、巴西、墨西哥、美國、日本、緬甸、英國、新加坡、巴西、坦尚尼亞等24個國家或地區的80多位外籍學生來到南興國小進行交流，拓展了孩子的國際視野，涵養尊重多元文化的胸懷和素養。

柯伯儒說，而「英文愛的書庫」成立，由專業教師推薦書單，提供來自國外進口精心挑選的原文書籍，既能以英文領航連結全球，更用閱讀航向國際教育的藍海。