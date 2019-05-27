2019 年歐洲議會選舉開票大致告一段落，過往都以中間黨派的傳統政黨為大宗，但這次選情卻相當兩極，左右極端黨派反而獲得多數票，其中英國新興的「脫歐黨」更是大獲勝利，可能超越德國總理梅克爾的德國基督教民主聯盟，成為議會最大黨。

2019 年才成立的「脫歐黨」(Brexit Party)，是由現任歐洲議會議員法拉吉 (Nigel Farage)，在退出英國獨立黨 (UKIP) 後成立的新興政黨。2016 年時，多數贊成脫歐的群眾，當時都是支持法拉吉所在的獨立黨，因此實際上脫歐黨的支持者本質上差異不大。而這次脫歐黨這次能獲得大幅支持，可能有兩大原因：

支持脫歐民眾不滿協議未果

各黨在歐洲議會投票結果 資料來源: BBC

本次投票，脫歐黨獲得 31.6％的得票率，比上一次 2014 年歐洲議會選舉時，獨立黨的得票率還增加 5％。其中，極度想脫歐的區域半數都支持脫歐黨，包括 2016 年多數支持脫歐的區域：英格蘭（England），威爾斯（Wales），本次有三成以上都投給了脫歐黨。相對的，主張留歐的自由民主黨（Lib Dems）則獲得 20.3% 選票，執政保守黨則是大敗，整體來說脫歐派的得票率仍稍多一點。顯示執政黨脫歐態度扭捏不定，相關協議未果，讓支持脫歐民眾不滿。

諷刺脫歐程序一再延宕

歐洲議會共 751 席次，原本預計在 3 月 29 日脫歐的英國，本將 73 個英國席次中的 27 個分配給其它國家，裁減剩下的 46 席次。然而，由於英國脫歐一波三折，使英國不得不繼續參選這次的歐洲議會選舉，待 10 月 31 日英國最後脫歐期限時，再將 27 個席次由其它國家遞補。如此戲劇化的「階段性選舉」任務，導致許多選民可能不按傳統出牌，諷刺性地投給脫歐黨。

脫歐黨主席法拉吉表示，對選舉結果感到滿意，並要求脫歐黨可以參與和歐盟下一輪的談判之中。同時，他也提到，若英國還是不能在 10 月 31 日脫歐，脫歐黨將會複製這次的模式，贏得下一次的大選。

這樣的投票結果顯示，大敗的英國執政黨，已流失大量的「鐵票」，無論最終與歐盟之間是否達成協議。同時也顯示，在上次脫歐公投之後，英國執政黨與對立的黨派之間，分歧更加嚴重，對於後續英國脫歐的程序，埋下更多不安因素。

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