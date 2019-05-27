長榮航空持續進行機隊更新計畫，除了引進 787 客機外， 5 架 777 貨機預計今年全數到位，並將較舊的 747 貨機除役。其中， 2 月已經處分 1 架 747 貨機，另架則將於 6 月 2 日執行最後一趟飛行任務後， 6 月 4 日正式退役並交付給亞特蘭大冰島航空（ Air Atlanta Icelandic ）。

波音 747 素有「空中皇后」美譽，機身前段具有雙層客艙設計，是世界上辨識度最高的飛機之一，也是全世界首款廣體民航機，在過去的數 10 年曾經是各大航空公司長程航線的主力機種。

長榮航空過去的 25 年共引進 7 架 747-400 全客機、 8 架 747-400Combi （客貨機）及 3 架 747-400 貨機，建構 18 架規模的 747 機隊。首架 747 貨機則是於 2000 年 7 月 25 日引進，不過近年來雙引擎客機成為主流機型，因此逐漸改由 777 貨機來取代。

根據長榮航空公告，已將最後 2 架 747-400SF 改裝貨機出售給亞特蘭大冰島航空，交易總金額約新台幣 10.5 億元，其中， 2 月已經處分 1 架 747 貨機，另架則將於 6 月 2 日執行最後一趟飛行任務。該公司是以冰島凱夫拉維克機場為基地，除了有包機、貨運業務外，同時也提供飛機租賃服務。

長榮航空董事長林寶水日前表示， 5 架 777 貨機今年全部到齊，較老舊的 747 貨機將完全除役，整體效率更好、運作更順利。雖然貨運市場不像過去幾年成長，但新機省油又更有效率，且能靈活調度機隊、滿足客戶需求，林寶水認為不必太擔心。

長榮航空表示，最後一架 747 貨機，機身編號 B-16407 ，預計 6 月 2 日執行最後一趟飛行任務，上午 9 點自桃園機場起飛前往安克拉治及洛杉磯， 6 月 4 日返台後光榮退役。