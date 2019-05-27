很多人都認為感情應該循序漸進，尤其是亞洲人，在身體的互動趨於保守，牽手、擁抱、親吻、性愛，都要認定這個人是確定交往的對象才發生。但是根據研究發現，先交往再性愛的順序竟然可以完全相反！

根據《太陽報》報導，科學家們認為，直接發生性關係可能有助於啟動潛在的感情關係。而心理學家們發現，性慾不僅吸引潛在伴侶發揮，而且可以促進他們戀愛。

該研究由以色列赫茲利亞跨學科中心和羅徹斯特大學心理學臨床與社會科學系的專家進行，研究異性戀關係。

研究的主要作者，以色列赫茲利亞跨學科中心的社會心理學家和心理學副教授 Gurit Birnbaum 說，「性愛可能為加深陌生人間的情感關係奠定基礎，對男性和女性來說都是。」

人們普遍認為男性比女性更可能由性開始發展關係，相反的，專家們發現兩性都同樣可能在性刺激後想建立感情關係。

研究參與者在實際接觸情況被介紹一位異性，在四項相關的研究中，科學家們發現，在這樣的接觸情況下，性慾可以觸發促進情感關係聯繫。

研究的共同作者，羅切斯特大學心理學教授 Harry Reis 說，「雖然性衝動和情感依戀是截然不同的感覺，但是進化和社會過程可能使人類容易變得浪漫依附於被性吸引的伴侶」。

第一項研究中， 36 名女性和 22 名男性對嘴唱一名有吸引力的異性預先錄製的歌曲。之後，他們對於那位異性的渴望給出評價。科學家們發現，參與者對那位異性的渴望越大，他們對嘴唱歌的同步率就越高。

另一項研究包括 50 名男性和 50 名女性。一半觀看非色情的性愛影片，而另一半觀看南美洲熱帶雨林的影片。接下來，研究參與者被分配一個有吸引力的異性，並要求完成口頭推理任務。異性假裝陷入困境並向參​​與者求助，研究人員發現，觀看性愛電影場景的參與者，比觀看一般影片的人更快提供幫助、投入更多時間，並且做出更有幫助的作為。

這意味什麼？ Birnbaum 教授的結論是，性行為旨在讓我們繁殖，雖然性和生育不一定依賴於有關係的兩人，但目前發展至此，以便嬰兒可以得到兩位家長的保護，「人類歷史中，父母親密關係大大增加孩子們生存的機會」。