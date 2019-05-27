華碩雙螢幕筆電氣勢壓過蘋果　30周年多款新品齊亮相

華碩董事長施崇棠今（27）日率領團隊舉辦2019台北國際電腦展(COMPUTEX)展前記者會，不僅於會中盛大發表一系列周年特別版產品，亦同步揭曉前所未見的全新ASUS PRIME Utopia概念主機板、ASUS ZenBook Pro Duo / ZenBook Duo筆記型電腦與 ASUS ZenScreen Touch可攜式螢幕。

今年適逢華碩品牌成立30周年，對此華碩推出多款30周年特別版系列產品，包括：「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機、「ASUS ZenBook Edition 30」筆記型電腦與「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板，且所有產品上都能清楚看見華碩設計中心專為本次30周年精心打造的紀念Logo（如同箭頭般的線條輪廓）。

華碩董事長施崇棠表示，過去三十年來，華碩很榮幸有機會為所有科技愛好者、遊戲玩家、創作者，以及講究品味的廣大消費者服務。對此施崇棠感到非常興奮和自豪，這一路走來，除了永不妥協追尋無與倫比，亦充分發揮眾智不斷成長茁壯；未來數十年，華碩仍將懷抱對創新與科技的熱情，為每位使用者擘劃無所不在、最智慧便捷的數位新生活。

這場記者會中，除了30周年特別版系列產品別具意義外，華碩更推出多款相當亮眼的新品，包含像是 ASUS ZenBook Pro Duo （UX581）筆記型電腦，產品獨具極具革命性的 ScreenPad Plus第二觸控螢幕（寬度與顯示螢幕相同），可無縫串接主顯示器，搭配整合多項便利工具與應用程式的ScreenXpert軟體，能讓內容創作者在執行多工作業時更事半功倍。筆電螢幕採為4K UHD窄邊框觸控螢幕，而3840 x 1100 的ScreenPad Plus延伸觸控螢幕則是與NumberPad虛擬數字觸控板相輔相成，將輕鬆滿足使用者各種日常所需。

另外也相當吸睛的ASUS ZenScreen Touch MB16AMT可攜式螢幕，則是擁有900g、9mm輕薄機身，配備續航力達4小時的7800 mAh大容量電池，以及15.6吋Full HD IPS十點觸控顯示面板，可相容不同長寬比和解析度Android手機，並能直接透過螢幕操控手機中的App。