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▲今（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶第一公園驚傳有男子持刀隨機砍人。（圖／翻攝自 NHK 新聞畫面）

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日本神奈川縣川崎市登戶驚傳隨機砍人事件！今（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶的登戶第一公園，傳出有男子持刀隨機砍人，目前得知約有 19 人受傷，包含 8 名兒童，其中 3 人送醫後一度失去心跳。日本警方已逮補一名持刀疑涉案的男子，目前正在了解事發經過。

綜合日媒報導，日本警方今接獲報案，上午 7 時 46 分（台灣時間 6 時 46 分）位在神奈川縣川崎市登戶的第一公園內，一名男子持刀隨機砍殺路人，傳傷者中有 8 人為小學生，警方也在犯案現場發現兩把犯案用的凶刀。

據日本警消表示，犯案的男子目測年約 40 至 50 歲，他用刀刺傷自己的頸部，目前傷勢嚴重、意識不清。根據現場民眾指出，一早屋外就不斷聽見消防車、救護車的聲音，到現場查看發現一名男子倒地，渾身是血，附近也有一些受傷的小學生，書包和用品散落，對於平靜的公園發生這種事情感到相當訝異。

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