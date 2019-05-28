日本神奈川縣川崎市登戶驚傳隨機砍人事件！今（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶的登戶第一公園，傳出有男子持刀隨機砍人，目前得知約有 19 人受傷，包含 8 名兒童，其中 3 人送醫後一度失去心跳。日本警方已逮補一名持刀疑涉案的男子，目前正在了解事發經過。

綜合日媒報導，日本警方今接獲報案，上午 7 時 46 分（台灣時間 6 時 46 分）位在神奈川縣川崎市登戶的第一公園內，一名男子持刀隨機砍殺路人，傳傷者中有 8 人為小學生，警方也在犯案現場發現兩把犯案用的凶刀。

據日本警消表示，犯案的男子目測年約 40 至 50 歲，他用刀刺傷自己的頸部，目前傷勢嚴重、意識不清。根據現場民眾指出，一早屋外就不斷聽見消防車、救護車的聲音，到現場查看發現一名男子倒地，渾身是血，附近也有一些受傷的小學生，書包和用品散落，對於平靜的公園發生這種事情感到相當訝異。

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