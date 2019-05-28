高雄市市長韓國瑜參選總統動作越來越大，挺韓團體 6 月 1 日將在凱道舉行決戰 2020 贏回台灣大造勢，號召 10 萬人參加，韓國瑜確定將出席，市長任期才滿 5 個月的他，準備選總統，而有網友在 PTT 論壇發《只有一個情況我不會投韓國瑜》一文，裡面提到除非韓國瑜是「未到案的通緝犯」，不然就算「吃喝嫖賭樣樣精，也是有韓必投、無韓郊遊」。此篇貼文一出引發網友們熱議。



這位疑似「韓粉」的網友進一步解釋他為什麼這樣想，因為他認為「投民進黨不可能，投郭台銘，國民黨不會改革」，更進一步指出「韓國瑜不需要像之前的政治人物一樣，強調高學歷、強調歷練。當一個總統，不需要什麼專業都懂 他只要知人善任、清廉公正、堅持理念，就已經是國家之福了」這名網友最後也提到「說如果郭台銘出線，韓粉有六成會投郭，我覺得有 6 趴就很多了，不可能六成！台灣如果政治要煥然一新，韓國瑜是最好的機會！下一個韓國瑜不知道要什麼時候了」。

此篇貼文一出，網友紛紛在底下留言「參加『初選造勢活動』的『被動初選總統未參選人』」、「反串的真爛，嘻嘻」、「何不投個冬瓜」、「看來這位仁兄忘記柯 P 了」、「大腦很好用，希望你也有一個」、「有需要就早點去看醫生別再這說瘋話」。