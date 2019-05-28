今（2019）年綜合所得稅申報至5月31日止，財政部統計，截至5月26日止，已完成申報493萬件，約占應申報件數78%，也就是說還有約139萬戶還沒報稅。財政部呼籲民眾把握最後幾天時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報，各地區國稅局至5月31日每日中午，也會加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，結算申報截止當日30日，服務時間更將延長至當日晚間7時。

財政部統計，至5月26日止，2018年度綜所稅已完成申報493萬件，約占應申報件數78%，與去年同期申報件數相當，其中採用稅額試算件數173萬件，採網路申報件數313萬件，兩者合計件數486萬件占已申報件數的99%。

至於營利事業所得稅已完成結算申報73萬件，約占全部應申報件數92萬件的79%，所得基本稅額申報35萬件，2017年度未分配盈餘申報42萬件。

此外，2018年度綜所稅適用稅額試算服務案件全國計328萬件，經統計截至5月26日止，已完成確認回復案件約170萬件，回復率約51.83%，尚有近5成的案件未完成確認。

財政部台北國稅局指出，民眾可透過財政部電子申報繳稅服務網站或撥打國稅局免付費電話查詢是否適用稅額試算服務措施。如經查詢結果適用稅額試算，但未收到稅額試算通知書，可攜帶相關證件就近洽各地區國稅局所屬分局、稽徵所或服務處臨櫃申請補發，並可由現場服務同仁協助辦理確認。

此外，如屬小額退稅或不繳不退案件，仍須於5月31日以前依據試算結果進行確認回復，始完成結算申報。適用稅額試算的納稅義務人如未採用這項服務，明年將不再適用，且之後經國稅局查獲有漏稅情事應處罰鍰時，會以未申報案件處以較高之罰鍰，籲請納稅義務人盡早進行確認回復，以維護自身權益。

財政部也表示，今年結算申報截止日為5月31日，申報時間已進入倒數第4天，為了方便民眾辦理申報，各地區國稅局即日起至5月31日每日中午，均加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，5月31日結算申報截止日，服務時間更將延長至當日晚間7時。

至於利用網路申報的民眾，在5月31日24時前任何時間均可上網申報。財政部也呼籲尚未申報的民眾把握最後幾天時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報。