日前統一發票中獎號碼公布，對獎民眾自然是幾家歡樂幾家愁，中獎的幸運兒分享好消息，沒中的人則摸摸鼻子下次再努力。但有網友在《批踢踢》發文求問，電子發票真的會中獎嗎？該網友說以前紙本發票大概七、八十張就會中一張，但改成電子發票後一次都沒中過，懷疑「這東西會不會偷偷坑我錢？」文章引發鄉民熱烈討論，紛紛踴躍分享自己的經驗。

有網友在《批踢踢》八卦版發文求問，電子發票載具真的會中嗎？該網友表示，以往發票大概七、八十張就會中一張，結果這期改用載具一張都沒中，該網友質疑「這東西會不會偷偷坑我錢？」還好奇電子發票增開獎項，那個真的會有人中嗎？

文章引發鄉民熱烈討論，很多心有同感的鄉民紛紛在底下推文表示，「我也懷疑很久了自從存在悠遊卡裡就不曾中過」、「沒中過」、「我也是，用載具後從未中獎過」、「我跟你有一樣的感覺，覺得好像比較不會中」、「我也沒中過，被詐欺了」甚至有網友陰謀論地推斷，「有中變沒中誰知道… 也不會有人被懲處，不太安心」。

但也有許多網友表示，「會中阿，上個月中兩個兩百，一個是增開」、「我都用載具 這次中 2 個 200 給你參考」、「中好幾次」、「中過兩次 10,000 的，都是載具」、「會啊 你疑心病太重了吧」更有網友直言，「機率自已算不會嗎」、「只是運氣差而已」、「每次都有人自以為啊」、「中獎機率三位數，最基本就 0.1% 」。

其實之前就有專家指出，人們遇到幸運好事時，往往會傾向認定是自己「應得的」而不會留下深刻印象；但遇到衰運壞事時，卻會認為蒼天不仁、「為什麼是自己」而留下強烈記憶，導致在腦海中產生一種永遠都只有壞事發生的錯覺。