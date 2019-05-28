11歲童星于卉喬（喬喬）因演出夯劇《我們與惡的距離》受到關注，戲中她被失和的父母夾在中間，無奈戲如人生，喬爸與喬媽離婚多年，日前喬媽因肺腺癌離世，同時爆出因喬爸阻撓，導致母女倆長達7年未見面，以及他只顧追討贍養費不顧妻子病情等消息，25日喬爸在告別式上遭親友痛罵「人渣、作秀」，今（28）日經紀公司打破沉默，發表6點聲明一次說清楚。

聲明表示，告別式當天喬爸遭喬媽親友辱罵，讓喬喬相當害怕，這部分已向警方備案，透露喬媽始終想保護喬喬，但某些從未與喬爸和喬喬接觸過的親友，不斷對媒體爆料抹黑，「喬喬已經懂得閱讀，看到一堆罵爸爸的新聞很難過。不管是喬媽或喬爸，都希望能讓喬喬開心健康地長大，希望喬媽的親友不要再用媒體爆料的方式，你們傷到的是孩子。」

公司澄清，喬媽與喬喬已藉由諮商逐漸修復關係，喬喬也多次收到媽媽送的禮物，而喬媽病危的消息，喬喬當下並不知道，所以也無法見媽媽最後一面，至於監護權問題，強調離婚時喬媽直接把監護權給喬爸，喬喬爆紅後喬媽又爭監護權，但她當時赴韓國工作，根本無法照顧女兒，喬喬也沉受極大壓力，深怕被媽媽帶去韓國。

當中提到，喬爸曾在法院提出建議喬媽融入喬喬生活，但對方無法配合，後來喬媽因情緒管控問題，法院及兒童心理師判定不適合立即讓母女倆單獨見面，最後因法院和喬爸的努力，才終於藉由諮商師安排兩人會面，並無喬媽親友指控喬爸阻礙母女見面之事。

贍養費部分，公司表示，喬媽早已和他們父女約定好每個月匯1萬元生活費，雙方也有討論過如果喬媽走了，對喬喬的照顧不應該減少，「喬爸與喬媽討論的並不只是錢，而是媽媽對女兒的愛，喬喬被照顧的權利也不該減少。」