賣零食不忘做公益 福貓募3千箱尿布送愛心

以零食團購起家的「福貓挖寶網」，這幾年的業績成長亮眼；除了會賣零食，這群福貓團媽、團購主做愛心的成績也非常可觀！今年由該公司發動的「愛心捐贈尿布活動」短短時間就募集到3千箱尿布捐贈給公益單位。

福貓創辦人張鈞成表示，創辦公司的初衷是希望打造一個幸福企業，讓員工都能在這得到幸福。該公司成立3年多來，不斷地茁壯、能力也更強大，現在希望可以把這份幸福從企業推向社會，去關懷弱勢的族群。

張鈞成說：「這次的公益活動，我們成功凝聚了員工和員工家屬們，每一個人都熱心的投入參與。我也很欣慰、感動，這群團媽、團購主，不只能團購零食，還能揪團做愛心，讓更多需要的人得到實質的幫助。」

這次自發性的「愛心捐贈尿布活動」，首次與尿布廠商合作，直接把募款的金額購買尿布後送到需要的單位，並且會在粉絲團、官網公開進貨發票和相關明細，中間沒有任何獲利、收入和分潤。

福貓公關表示，本次公益活動的收入，直接轉向廠商購買尿布，並由廠商配合的物流公司，將公益尿布運送至指定公益單位，讓這些物資可以在很短期的時間內迅速地送至需要的單位。事後也會公布進貨發票，做到公益、公正、公開的原則。

連續第4年舉辦愛心捐贈，這次活動可以說是企業總動員，員工及員工的家屬超過千人熱心投入、共同參與，出錢捐贈尿布、出力搬運物資，今年募得最高3千箱尿布的紀錄。張鈞成強調，社會公益單位長期都需要幫助，該公司希望透過這次活動可以拋磚引玉，引起社會大眾的重視，一起出錢出力。