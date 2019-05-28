台灣5G應用準備好了　高通攜手中華電與宏達電展應用

台灣5G準備好了嗎？雖然政府釋照還要等到明(2020)年，也就是說民眾若要體驗5G生活圈還得等等。不過美國高通公司旗下子公司高通技術公司，今（28）日宣布攜手中華電信、諾基亞（Nokia），與宏達電（HTC）等生態系成員合作，於COMPUTEX期間展示實際5G網路垂直應用，為台灣的5G預商用進程立下關鍵里程碑。

這次展示的5G網路垂直應用，是已於中華電信3.5GHz中頻段、非獨立組網（Non-Standalone, NSA）之5G實驗網路，以商用型諾基亞5G商用AirScale Indoor Radio Solution，運用宏達電剛發表上市的5G HUB來完成。

此次5G網路垂直應用展示運用搭載高通 Snapdragon 855行動平台並配備Snapdragon X50 5G數據機晶片的宏達電5G HUB以及中華電信5G實驗網路，將可透過終端裝置，提供企業用戶與消費者等前所未有的資料速度和效能。展現台灣5G生態系達成運用符合5G 新空中介面標準的基礎設施與終端裝置，實現5G商用服務重要里程碑的承諾與能力。

未來透過5G，不僅可即時同步提供高品質的VR及AR內容，更能延伸發展更多雲端產業鍊應用，讓台灣民眾透過5G高速即時享受更多元化的內容，未來結合VR+ AR+ AI+ 5G+ Blockchain這些尖端科技，更可創造5G全球商機無限潛能。