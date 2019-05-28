今（2019）年個人綜所稅申報因調高4大扣除額及每人基本生活費等，也讓納稅人減稅有減。根據銀行調查結果顯示，逾6成受訪民眾對扣除額提高最有感，但也有近5成擔憂節稅規畫、繳稅優惠等問題，銀行建議，可並留意最新信用卡繳稅優惠，輕鬆縮短與聰明繳稅的距離。

綜所稅申報倒數第4天，根據財政部統計493萬戶已完成申報，而今年報稅有多項減稅變革，包括標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額均調高，綜所稅率最高稅率由45%降為40%，其中薪資所得特別扣除額、身障者特別扣除額都從12.8萬元提高到20萬元，標準扣除額也從9萬元提高至12萬元（配偶加倍），幼兒學前特別扣除額則從2.5萬元提高至12萬元。

此外，每人基本生活費所需費用較去年調高5000元為17.1萬元。但計算時不能再像之前一起將薪資所得特別扣除額與財產交易損失這2項加入，只能計算4項特別扣除額分別是身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資。

同時，也放寬納稅義務人本人、合併申報的配偶或受扶養直系親屬依全民健康保險法規定以被保險人眷屬身分投保的全民健康保險費，可由納稅義務人列舉扣除， 不再受限於要保人與被保險人必須在同一申報戶才能認列的規定。

而根據中信銀行「財富管理客戶理財趨勢」調查結果發現，有7成5的民眾雖大致了解減稅措施，但仍有近5成民眾對今年報稅感到困擾，其中有3成覺得不懂節稅規畫，25%不清楚報稅工具是否提供優惠如信用卡等，還有19%不懂稅法新制。

調查亦顯示，在習慣使用的繳稅工具方面，6成1民眾今年選擇以信用卡繳稅，然而有2成6民眾不清楚繳稅工具有何優惠，問題可能在於民眾未挑選出最合適的信用卡。

另外，有4成6民眾在報稅時，想進一步了解投資與信託規畫資訊；在不動產買賣、持有、轉移等相關稅制問題也有3成民眾感興趣。

這項調查是以中信銀財富管理客戶以網路問卷調查，調查期間自今年5月2日至13日，有效樣本752人。