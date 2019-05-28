▲周錫瑋說自己每天看到「網內互打」新聞很心痛，簽署承諾書承諾初選期間絕不攻擊黨內同志。（圖／翻攝自周錫瑋臉書）

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隨著 2020 大選逐漸逼近，有意角逐大位的候選人們互相批評的砲火似乎越來越猛烈，即便黨內同志之間也沒有愛與和平。對此，前新北市長周錫瑋表示，每天起床看到新聞都心痛，都是「網內互打」，周錫瑋質疑，「我們不是說好要團結嗎？」周錫瑋並簽下承諾書，強調初選期間絕不攻擊同黨同志，初選結束後會全心全力輔選黨提名之總統。

周錫瑋今（ 28 ）日在臉書發文表示，每天起床看到新聞，心痛啊！都是「網內互打」，不是說好要團結嗎？不是說好：贏得大選才是國民黨、中華民國的唯一希望嗎？我們 5 個人又不是不認識，有什麼話不能私下講，非要透過記者「傳話」？

周錫瑋列出許多近日新聞標題，像是「韓國瑜 6 月府前大造勢　朱立倫：勞民傷財不需如此」、「國民黨拍板初選辦法　王金平怒：說好比賽跑，臨時改跨欄？」、「韓國瑜誓師　王金平：他辦他的！盼金平之友會遍地開花」。周錫瑋指出，民進黨前立委李俊毅也表示，「目前藍軍的內鬥，確實讓民進黨撿到很多子彈，而且藍軍打自己人的攻擊都是非常精準的…」

周錫瑋隨後聲稱將簽署承諾書，承諾書包括兩點訴求：

一、初選期間會保持風度，乾淨參選，肯定對手優點，自己及團隊成員不攻擊對手，若違反承諾願受黨最嚴厲制裁！

二、選舉完成後，若未能獲得提名，會全心全力輔選黨提名之總統及立委。截長補短、分進合撃，團結勝選。

周錫瑋最後向韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平等其他國民黨初選戰將喊話，如果認同要讓支持者安心、放心、有信心，應一起簽署承諾書，堅持團結。

▲（圖／翻攝自周錫瑋臉書）
▲周錫瑋簽署承諾書。（圖／翻攝自周錫瑋臉書）
▲（圖／翻攝自周錫瑋臉書）
▲周錫瑋臉書發文全文。（圖／翻攝自周錫瑋臉書）

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