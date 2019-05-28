女移工提休假2天找男友　雇主憂「被帶壞？」掀兩派論戰

雇主管理移工的方式常引發討論，一名網友近日提問，表示家裡請了一名來台工作 5 個月的印尼女移工，最近對方提出想放假 2 天到台中找同樣在台工作的男友玩，她卻擔心「放假 2 天會不會太久…被帶壞？」意外引發兩派網友論戰。

該名網友在臉書「靠北外勞與外勞仲介」 po 文表示，家中請了一位印尼女傭，對方過去曾來台工作 3 年，此次來台工作則剛滿 5 個月，「前雇主管理很嚴格，所以目前表現算乖。」先前已規定工作滿 3 個月能每月放假 1 天，但因家裡有 4 個小孩，女傭休假比較難安排，而對方目前也沒要求放假過。

原 po 提到，自己對女傭的管理還算彈性，規定都先講在前頭，對方有什麼需求都能事先講，不影響工作的話也不會拒絕，但近日女傭向她要求，想在 6 月印尼過年時休假 2 天到台中找也在台灣工作的男友玩，原本她覺得過年慶祝很難得，有男朋友想見面也正常，因此對女傭想休 2 天 1 夜的事沒什麼意見，也一再提醒對方「絕對不能懷孕，懷孕就不能留在我家工作」，但原 po 仍有些不放心，「放假2天會不會太久…被帶壞？被慫恿？」因此發文詢問網友們可否分享經驗或建議。

貼文一出引發兩派論戰，部分網友砲轟原 po 「當人奴隸？三個月才有放假，是你忍受的了？」「外勞是人不是奴隸，放 2 天假被你講得好像要放 20 天一樣也滿了不起的」、「是在蓄奴嗎」；另一派網友則認為原 po 的顧慮是對的，「出去回來都會走鐘」、「千萬不能答應過夜，回來後心都野了，會一直要求再放假過夜，再來就是懷孕了」、「這些外傭的劇本都一樣」。