鴻海董事長，同時也是國民黨總統提名初選參選人郭台銘，日前走訪新竹，除赴曙光女中演講外，也首次登上宣傳「戰車」，從新竹市前往新竹縣義民廟參拜。他強調，新竹是台灣科技的驕傲，台灣有自由民主也有科技創新， 他參選，是為了讓台灣能夠從科技出發、讓政治真正為經濟服務、為科技服務、為人民服務。

郭台銘的下鄉之旅，23日到了新竹，除先赴私立曙光女中演講外，他也首次嘗試登上宣傳「戰車」掃街。郭台銘表示，他第一次參選，並不怕犯錯，「我第一次坐戰車掃街，我要告訴大家我是認真的、努力的，以過去45年經驗，把我的優點讓選民看到。」

陪郭掃街的，還包括國民黨前立委呂學樟與聯電榮譽副董宣明智。一行人浩浩蕩蕩地抵達新埔義民廟，新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳等地方藍營人士盛大歡迎；郭台銘首次造訪義民廟，先用客家話問好：「我是郭台銘，向各位鄉親請安問好。」雖然稍嫌生硬，仍獲得在場支持者的熱烈掌聲肯定，郭台銘也補充：「下一次來，我客家話一定有進步。」

縣長楊文科致贈藍色的客家花布衫給郭台銘，並表示郭董是國民黨幾個太陽裡面第一個來義民廟參拜的，義民廟是客家人的精神信仰中心，所有當總統的人都會去參拜；同時也指出郭台銘選舉的拼勁跟創業的精神就像是客家人硬頸的精神，祝福他心想事成。 郭台銘說，第一次到義民廟這裡，就感覺到充滿正氣、忠義，感覺到客家人的硬頸精神，是他到新竹第一個拜的廟，追懷客家刻苦耐勞拼搏的精神，也因為有這個精神，才有造成今天台灣經濟、新竹科學園區的發展 。

新竹市黨部主委呂學樟毫不避諱的直接公開支持郭，表示6位候選人都很優秀，但只有郭台銘才能帶領台灣走出去，拚經濟、救台灣；立委林為洲也指出台灣一年的預算是2兆、公務員約50餘萬人，但鴻海集團的年產值可以達到6兆、員工130萬人，向現場群眾喊話：「誰才能救低薪、創造就業機會？」希望大家支持郭。

郭台銘底氣十足的告訴大家：「我不是來找工作的，是要替大家找工作；我不是來賺錢的，是要替大家賺錢。」強調自己是為中華民國而戰，表示台灣有自由民主也有科技創新，只要兩岸和平維持，未來經濟才有實力。

當然，救低薪、創造就業機會也不是空口說白話，郭台銘在他的臉書上就提出了他的想法，他認為，解決薪資問題的第一步， 找出是哪些企業付低薪或付高薪、企業有獲利時是否替員工加薪。他將建立一個整合上市櫃公司營運和勞工薪資的大數據平台，讓國人可以上網查詢他想應徵的公司，該職缺的業界薪資水準，該公司過去幾年獲利率多少、加薪率多少，讓國人分辨出哪些企業賺錢不跟員工分享，讓良幣驅逐劣幣。

其次，針對薪資水準低於同業的企業，將不得參與政府標案，終止政府補助，並且不適用包含產創條例在內的減稅措施。若是因為不賺錢無法加薪的企業，要協助他們走出困境。另一方面，部分企業不願給勞工好的起薪，源自於「學用落差」，郭台銘認為，教育體制的重整，政府責無旁貸。我們應從加速大學退場、健全技職教育、強化產學建教合作等方面，通盤思考中等和高等教育所培育出的人才，是否確實符合下一個世代的需求。