中市民深感治安問題　議員批「市長換新、治安換黑」

台中市議會今(28)日進行警消環衛業務質詢，市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、邱素貞等人針對台中市治安問題，質疑換了市長，重大治安事件每隔幾週就發生，陳淑華指出，接到很多民眾抱怨「市長換新、治安換黑」。對此，市警局表示，台中市今年1至5月的整體治安持續表現平穩。

陳淑華表示，接獲很多市民反映，包括家長、媽媽、老師、歐巴桑，「台中市怎麼會發生這麼多大案件（治安）！」「台中市是怎麼了？」。不到半年的時間發生數起槍擊殺人案、擄人殺人案件、銀行搶案、街頭大亂鬥，尤其日前光天化日下的茶館槍殺案波及無辜民眾，給市民非常大的衝擊。

陳淑華肯定警察同仁的努力，去年、今年都一樣努力，問題出在換了市長。坊間認為是盧市長沒心沒力管治安、跟特定勢力好來好去，讓犯罪者心存僥倖，認為有機可乘所致。這就是市長無能、治安連爆、累死警察。陳淑華說，她深刻體會到媽媽們、家長的焦慮，盧秀燕喜歡說是媽媽市長，但跟市民媽媽們的惶惶不安距離很遠。

市警局表示，台中市今年1至5月的整體治安持續表現平穩，統計1月1日起至5月26日止，各類刑案均大幅減少，其中全般刑案發生9,197件，較去年同期減1,024件；暴力犯罪17件，較去年同期減18件，發生數六都最低；另外，今年第一波「安居緝毒專案」及「掃黑工作專案」，也獲中央評為六都第一，警察局強調，將持續捍衛整體治安，讓市民更安心。

警察局表示，今年台中雖發生幾起重大刑案，但均能迅速偵破，且分析各案間並無關聯性。另針對日前在沙鹿發生的茶館槍擊殺人案，警方已鎖定對象，正全力追緝凶嫌中，有信心能儘速破案。