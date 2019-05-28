健康網路媒體「 MedPartner 美的好朋友」從經營 Line 官方帳號的提問發跡，主打背後有專業的醫療團隊，網站製作實用懶人包廣受好評，付費訂閱制最多曾有 5000 人買單。今年 3 月集資販售葉黃素產品遭到質疑而下架，今（ 28 ）日再爆出許多「那些美的好朋友不告訴你的事」，創辦人柳林瑋涉及性侵、操控輿論，而招牌的專業醫療團隊其實根本不存在！

一名自稱「 MedPartner 美的好朋友」即將離職的社群小編，在《美的好朋友不告訴你的事》粉絲專頁中吐爆卦產業黑幕。不過對於此項指控，據《聯合新聞網》的報導，柳林瑋表示，此為離職員工不滿行為，他將於門診結束，今晚 9 點 30 分於粉團直接說明事件原委。

據小編的指控表示，美的好朋友「從頭到尾就只有一位醫師」，外界以為許多醫師、藥師、營養師組成的專業醫療團隊「其實不存在」。曾有藥師、營養師都相繼離開，目前主要寫手是化學碩士及公衛碩士，「用字遣詞煽動一點、標題加上醫師圖文完整說明，還是能獲得大家的信任，反正匿名」。

擔心貿然推出電商會讓粉絲反彈，用「產品開發透明化運動」來進行。聲稱粉絲們主動提出，美的好朋友找尋廠商開發、團隊專家監製，只向廠商收取成本花費，然而事實是開分身用另一間公司當這個廠商，「究是生醫有限公司」負責人其實是柳林瑋的母親。

先墊高定價，所謂「只賺 15% 」被批踢踢上的業界人士電爆。柳林瑋過去負面的事也一一浮上檯面，消費者取消訂單，幾天內就跌掉幾百萬的業績，原本的付費訂閱也受到嚴重影響，此時柳林瑋的強制猥褻刑事傳票來了，他害怕被報導後，上萬筆葉黃素訂單出廠卻被退貨，陷入嚴重財務危機，最後只好忍痛放棄這些訂單，取消葉黃素專案，發了一篇不知所云的檢討文。

接下來柳林瑋預計跟有大量中老年粉絲的 MyGoPen 合作，讓 MyGoPen 來當這些商品的販售方，而 MedPartner 繼續站在把關者的角度，來認證產品。

柳林瑋很常提「真實是被建構出來的」，美的好朋友一直在監控網路上的輿論，有人提質疑就私訊溝通，在粉專留言指教的就直接隱藏或先回覆再隱藏。小編長期以來都反對柳林操縱言論常在開會跟柳林吵架，現在終於被趕走了。

柳林瑋告訴粉絲文章免費給大家看，希望有能力的人能夠訂閱支持，鼓勵大家轉載，但有醫院拿文章去用，柳林瑋竟跟人家開口要求 20 萬，否則就讓法院來判。

小編沉痛表示，謝謝粉絲支持走到今天，考慮了好幾個晚上還是決定說出真相，「我很可能會因此陷入麻煩，被柳林瑋與他的法律好朋友追殺，未來也沒人敢找我當小編了，但真相不該被埋葬，請幫助真相擴散出去，讓更多的人知道，美的好朋友不敢說的真相」。