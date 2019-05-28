▲聖母峰因登山客擠爆登頂路線，出現「大塞車」的景象。（圖／截自YouTube畫面）

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你能想像，攀爬聖母峰，要爬過屍體才能攻頂嗎？這不是電影，是近日攀登聖母峰的實際情況。

世界最高峰聖母峰近來因為天氣晴朗，吸引大批登山者挑戰攻頂，數百人在海拔八千多公尺的「死亡區」（Death Zone）排隊等待好幾個小時，只為了到山頂拍照，寫下人生的新紀錄。但因為高山上空氣稀薄，氣溫又低，導致過程中有人體力不支，一周內已有11人因耐不住極低溫與低氧而不幸喪命。一名加拿大的電影製作人現場亂象，直呼「這是屠殺。我們我們爬過屍體登頂。」登山團體也呼籲尼泊爾政府應加強控管力道。

▲聖母峰登山客表示，必須爬過屍體才能登頂。（截自YouTube影片）

來自加拿大渥太華的電影製作人沙卡里（Elia Saikaly）剛結束第三次登頂，從聖母峰下山。他回憶起在山上的情況，表示今年非常糟糕，「很混亂。這是大屠殺，大家看到聖母峰可怕的一切。」他表示，在登山客大排長龍準備攻頂時，有些人的腳下就是屍體，「離開最後一個營地前二十分鐘，我們看到登山者被他們僱用的雪巴人拖了下來。我們爬過屍體上山。」

沙卡里提到了一名女子，他表示自己曾說服她放棄繼續攻頂，但對方哭了，「我告訴她這不值得。」可惜的是，這名女子最後仍不幸死亡。

▲加拿大電影製作人沙卡里（圖／翻攝網路）

登山是尼泊爾重要的觀光產業之一，光是今天春天當局就發出了381張攀登聖母峰的登山證，每張要價1.1萬美元（約33萬台幣），但因為濫發登山許可，導致聖母峰人滿為患，為了攻頂必須排隊數小時，過程中陸續有人不支倒地，這個登山季以來，已有18人死亡。

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