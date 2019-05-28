台中市政府今(28)日市政會議，針對「台中花博效益與檢討」進行專案報告，包括花博園區場址變更，導致時程壓縮、施工倉促問題；對此台中花博前發言人陳文信表示，前市府在四年前得知花博原規劃場址為石虎棲地後，毅然決然變更場址，為了生態保育，這些辛苦都值得；但盧市府上任後，免費卻導致品質下降。

陳文信表示，花博的成果歸功於每一位規劃、興建、策布展、營運的夥伴，還有成千上萬名志工，也很慶幸榮獲AIPH決議讓台中花博從「國際」冠名升格為世界博覽會。在林佳龍市府團隊執政時期，11月開幕當月有153萬4180人入園參觀、12月158萬9000人，入園人數及評價、口碑都獲各界肯定。日本愛知博覽會總製作人福井昌平先生，就讚台中花博讓世界看見了台灣。AIHP的Bernard會長更曾說，他在台中花博「聽見花開的聲音」了。

不過，陳文信感嘆指出，盧市府上任後，免費政策後導致品質受影響，甚至面臨遭國際組織停權的危機，而旅客人數不僅未達成盧市府宣稱的「花博經濟」，平均人數不增反減，賠了門票收入還損及城市國際形象，坐實了「免費的最貴」這句話，恐怕這才是各界最應該檢討的問題。

陳文信表示，花博落幕後，盼新市府與其逢前朝必反、在檢討報告中爭功諉過，不如好好在「後花博時期」為造福后里、豐原、外埔居民公共建設努力，相信市民會更加期盼新市府能夠延續民生及建設政策，讓花博所帶來的生態保育、文化保存、志工參與、設計導入、跨界共創等「花博精神」，能夠遍地開花、開枝散葉，成為一股影響台灣的正面能量。