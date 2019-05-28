立法院會今（28）日通過中選會主委李進勇人事案，國民黨總統初選參選人郭台銘今(28)日晚間po文痛批「中選會淪陷為新東廠，民主進步何在！」，直指民進黨政府完全罔顧選舉中立，實在令人不齒。甚至hashtag周星馳電影《少林足球》經典台詞「裁判、球證、旁證都是我的人，怎麼跟我鬥」諷刺民進黨政府。

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨抗議，最終該案仍通過。為此，郭台銘晚間po文，這是台灣民主政治史上最黑暗的一天，完全罔顧「選舉中立」，直接踐踏民主進步價值，實在令人不齒。

郭台銘說，民進黨可以有千百個理由來說服人民，但是司馬昭之心，路人皆知，因為總統蔡英文的民調持續輸給前行政院長賴清德和其他對手，因此為了掩護蔡連任，拿出李進勇來當作蔡總統執政失敗的「救命符」！

他反問民進黨，2010年、2013年，張博雅被提名為中選會主委時，那時的民進黨又是如何以高標準質疑一位「無黨籍」的黨外前輩。並點名當時還是立委的陳其邁甚至痛斥中選會為獨立機關，但反觀現在行政院長蘇貞昌竟可以理直氣壯說「法律沒有規範主委要無黨籍」！郭也批評68位民進黨委員，竟無一位站出來捍衛民主價值。

郭台銘說如果未來當總統，絕不會像民進黨一樣只問黨意不問民意，甚至還用各種東廠黑機關來打壓反對者，他希望台灣不再惡鬥內耗。文章最後還hashtag周星馳電影《少林足球》經典台詞「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦、所有單位都是我的人。你們怎麼跟我鬥！」來諷刺民進黨政府。