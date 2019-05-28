由金荷娜與甘宇成主演的新戲《風在吹》27日於首爾江南區舉辦記者會，甘宇成笑談腰力很好的祕訣，金荷娜大方分享媽媽經，男二金聖喆欣慰終於擺脫年輕角色，女二金佳恩期許自己的可愛表現能讓觀眾獲得療癒。

《風在吹》講述一個因罹患阿茲海默症而決意與妻子離婚的男人，與一個為了得到孩子而下定決心離婚的女人，兩人六年後再次重逢熱戀，守護昨日記憶和明日愛情的故事。甘宇成在劇中飾演權道勳一角，原與妻子感情融洽，卻在罹患阿茲海默症後為了守護對方而決定離婚。

現年48歲的甘宇成，劇中有一幕是在海邊抱著金荷娜拍婚紗照，劇照一曝光之後被網友盛讚「腰力」非常好，當記者問及此事時，現場不約而同發出認同的笑聲，甘宇成聞言雖有些不好意思，但笑稱：「因為自己年紀大了，不多多鍛鍊保養不行。」並大方分享自己在體態與體力上的保養祕訣，就是每天早上一定都會做伸展操及棒式運動。

金荷娜因結婚生女之故，暌違三年才再次重返戲劇圈，但身材依舊保持得相當纖細，她笑著表示從去年升格為人母至今，其實生活上並沒有什麼太大的改變，當個新手媽媽就如同她的作品一樣依舊上手稱職，她也感性表示重回戲劇圈的感想：「不管生活上有怎樣的變化，我都會繼續依照我的原則來選擇作品的。」《風在吹》5月28日起，每周二、三上午10點在friDay影音獨家跟播。