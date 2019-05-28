遠東航空第 6 架全新 ATR 客機，今（ 28 ）日晚間抵達松山國際機場，預計明（ 2020 ）年初 10 架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求，國際線 8 架 MD 客機，其中 4 架今年 8 月起提前自 5 個月前陸續退役，另 4 架也將提前汰舊更新。遠東航空強調，日前發生的航班取消事件，主要是受飛時限制，與資金無關，目前公司營運正常，每個月都接受民航局監理，資金無虞。

遠東航空表示，本月國際線部分航班停飛，主要是因為 4 月 20 日 1 架在大雷雨中由澎湖飛抵台中之 ATR 航機，應主管機關要求必須經過原廠評估鑑定後才能復飛，由於國內線航班需求較大，需調度有受飛時限制之 MD 支援，不得已才刪減國際線航班，該架 ATR 在本月 27 日已經獲准復飛，加上第 6 架 ATR 交機，目前運力皆已充足。

至於外界擔憂的資金問題，遠東航空強調，自董事長張綱維接手已有 12 年，自第 3 年復飛後開始連續 8 年獲利，去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，公司財務健全，絕對經得起考驗。

遠東航空說明，對於現有的高齡客機，原就有提前汰換規畫，目前國內線引進新機相當順利，明年年初，農曆年前 10 架全新 ATR 客機交齊後，絕對可應付國內線之需求；國際線原規畫引進 8 架 737MAX 客機，但因該型機今年初近期接連發生兩起空難，目前全球處於停飛狀態。

遠東航空指出，由於波音公司對於 737MAX 飛機軟體維修進度遲緩，雖考慮改引進其他機型，如空中巴士 A321neo 客機，但短期內該機型訂單已滿，原預定明年初開始引進的 737MAX ，估計要延後一年引進，不過遠航仍有 4 架 MD 客機， 4 年後才屆滿退役期限，國際航線營運不受影響，且將持續進行 MD 客機提前汰換計畫。