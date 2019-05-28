新北市一名周姓急診科醫師遭女病患指控，稱他以治療便秘名義，將手指插入下體性侵，周男則喊冤，表示女性直腸與陰道相距僅 0.5 公分，且由同條神經支配，因此挖糞便時陰道會有侵入感是正常的。法院審酌後，認為女病患驗傷時間距離求診已超過 6 小時，無法證實下體傷勢是周男造成，因而駁回上訴。

判決書指出，該名女病患 2016 年 9 月間因肚子痛到醫院求診，經診斷後認為是便祕所致，先請護理師以甘油灌腸，想讓患者自行排便，但卻沒有效果，因此便由周姓醫師施行肛門擴張術，將手指伸進直腸把硬化到如石塊的糞便搗碎、挖出。

女病患指控，當時周姓醫師將她送進診療時說「用挖的」，卻未說明要怎麼挖，就直接將手伸進下體性侵，她嚇得當場尖叫，醫師才收手離開，事後她前往驗傷，報告顯示陰道確實有撕裂傷，讓她氣得報警控告周男並求償 50 萬元。

周男則喊冤表示，依診斷經驗，需要施行肛門擴張術的病患，糞便多早已脫水且硬如石塊，處理時需徒手深入直腸，以 360 度來回轉動將糞便搗碎再挖出，過程相當費力，當時現場也有護理師可證明他有挖出糞便。

周男解釋，女性直腸與陰道相距僅 0.5 公分，且由同一條神經支配，而患者囤積的糞便又多又硬，因此在以手指伸入直腸掏糞便時，患者必然覺得陰道有侵入感。他更無奈表示，所有醫師在進行此類治療時都只想盡快完成，根本不會有人看著髒臭的糞便，還有那個心思想入非非，質疑女子是想索賠才亂講。

新北地院審酌後認為，雖然女患者驗傷報告顯示陰道有撕裂傷、處女膜破裂屬實，但她說詞反覆，且當天上午 10 時許就診，晚間 7 時許才去驗傷，時間間隔超過 6 小時，難以認定傷勢為周姓醫師造成，且當時在場的護理師也證稱醫師有挖出糞便，看診過程無異。法官認為女子無法證明周男有性侵行為，加上刑事部分也已被新北地檢署處分不起訴，因而駁回女子上訴。