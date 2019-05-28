蘋果新款iPod touch真的來了！價格與規格都揭曉

不知道是否是因為COMPUTEX開展，蘋果也覺得應該要跟著熱鬧一下，今（28）日無預警在官網突然上架了新款iPod Touch資訊，令許多果粉都相當興奮。因為今（2019）年一月就有傳聞蘋果正進行新款第七代 iPod Touch 產品研發動作，希望與 Apple Music 服務有更緊密的結合設計，如今得到相當明確的答案。

原本台灣蘋果官網還有銷售第六代的 iPod Touch 產品，最低階 32GB 容量版本售價為台幣六千出頭，和新推出的第七代iPod Touch容量與價格相當，可說是規格升級而不加價。

2019 iPod Touch 32G的售價為新台幣6,490元、128GB為新台幣10,090元，而256GB 的售價則為新台幣13,690元。相較於第六代iPod Touch，新一代的規格主要為容量攀升到256GB，以滿足高音質數位音樂存放的需求。當然，由於CPU也提升了，因此遊戲的效能也得以提升（上一代是A8處理器）。

2019年款的七代iPod Touch採用4吋Retina 顯示器、配置A10 Fusion 晶片、單鏡頭800 萬像素相機（1080p HD 影片拍攝 / 30 fps）、前置FaceTime HD 相機、Lightning 連接器，保留 3.5mm 耳機接孔。

出廠的作業系統為iOS 12，屆時iOS 13推出後應可升級上去。產品雖然沒有太多亮點，但至少提供沒有播打電話與不是很在意畫質拍照需求用家而言，會是最便宜的蘋果智慧型行動裝置產品。

4吋容易塞入口袋或包包的尺寸，沒有被閹割調 3.5mm耳機孔的設計，對於許多單存只想聽音樂的人來說，這樣的產品相當經濟實惠，相信這也是蘋果想要順便增加Apple Music 用戶的最佳策略。

目前產品已在美國等國家開賣並能出貨，美國的32G版的售價是USD 199，換算台幣價格不會差太多。不過台灣目前還無法預購，相信就會開賣了。