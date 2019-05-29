解決創作者痛點　技嘉推PANTONE校色筆電　Dell攻Gamer

COMPUTEX開展，全球電腦品牌商紛紛展示自家最新產品，光是開展第一天與前一天，就依序有AVITA、ASUS、技嘉，以及Dell依序接力發表了新款筆記型電腦。每家的筆電特色皆不相同，各有各的優勢，例如技嘉於28日發表的New AERO系列筆電，是鎖定為分秒必爭的內容創作者打造出滿足所有創作情境的「行動工作室」，特別搭載業界獨家Pantone校色技術的AMOLED超高彩度對比HDR螢幕，據悉出廠時是逐台校色，而非只是採抽驗的方式。

記者會中技嘉科技表示，New AERO 15 OLED搭載業界獨家Pantone校色技術的AMOLED超高彩度對比HDR螢幕，而New AERO 17也搭載4K HDR超高色彩對比度螢幕，採用NVIDIA GeForce RTX 20 / GTX 16系列獨立顯示卡、搭配超高效能第九代八核心Intel Core i9-9980HK / 六核心i7-9750H系列處理器打造極致效能，更以全新渦輪雙風扇設計增進散熱效果。

記者會中還特別邀請本身為專業內容創作者、曾為知名影集《冰與火之歌：權力遊戲》打造視覺特效的好萊塢資深特效技術指導林振宇，來分享以New AERO製作特效的心得。他表示，相較過去創作者常用機種，在使用特效製作常用的Eddy解算器時，效能表現提升2至3倍；優於同級筆電的運算爆發力與舒適使用體驗，因此覺得相當驚艷。

同日在Dell的新品發表會中，除了展示各種類型的產品外，另遊戲玩家吸睛的全新Alienware m15與Alienware m17筆電，也是令在場國際媒體驚豔。相較於前一代產品，其機身更薄、功能更先進、效能更加強大。

兩款電競筆電搭載Intel處理器與NVIDIA GeForce顯卡，Alienware m15更為全球首款搭載Tobii眼球追蹤技術的15 吋筆電；而Alienware m17則為全球首款採用 Eyesafe 顯示器技術的筆電，專為降低藍光輻射，同時保持鮮豔逼真的色彩完整性而設計。