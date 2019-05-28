台北市長柯文哲究竟會不會加入 2020 總統選戰一直是各界焦點，而他 28 日接受電視專訪時，首度鬆口表示，最晚會在 9 月 17 日前決定。

柯文哲近日在議會透露，若參選 2020 總統，可能只會在選前向市府請假 15 天， 28 日上午被媒體問到「選總統 15 天真的夠嗎？」又表示「反正我一生都在創造奇蹟。」

柯文哲 28 日晚間接受東森新聞《阿北真心話》專訪，主持人吳宇舒再度問及是否會參選總統的話題，提到柯原本說 6 月會決定是否參選，卻一延再延，「但如果你 8 月還沒決定的話，哪來得及（連署）呢？」而柯文哲也首度在鏡頭前鬆口，表示在受理申請為總統選舉被連署人的最後一天，也就是 9 月 17 日前決定就行了。

談到總統大選，柯文哲表示自己從未說過要參選，但每次民調卻都將他納入，結果他的民調越做越高，而近日民調上漲還顯示他藍綠通吃，柯文哲僅笑著回應「別人做錯太多事了，不是我做對什麼事，是大家都在做錯事，所以看到台灣還有個正常人」、「我就很認真在工作，每天就是很正常的工作」。

主持人再問到「兩岸一家親」的表述，柯文哲則說「兩岸一家親」是個底線，只是表達善意並未涉及政治層面，並認為中國大陸可參考蔣經國在台灣的經驗，「民主該慢慢 release 」、「我們還是鼓勵大陸要往民主自由的方向前進」。