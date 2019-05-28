連鎖美式賣場好市多（ COSTCO ）許多商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。近日，美媒《 CNBC Make It. 》調查指出，消費者對於好市多忠誠度高，甚至在逛賣場時被「推坑」買下許多原本並不在購物清單內的商品，使好市多在全美零售商高居第二，同時列出 3 點好市多不為人知的賣場經營策略。

1、透過商品擺設讓顧客玩尋寶遊戲

好市多商品陳列在貨架的位置並非隨機擺放，而是經過精心安排，並將民眾較常購買的生活必需品，例如牛奶、雞蛋等放在賣場最深處，消費者在尋找這些商品同時，必須先繞過整個賣場，沿路邊走邊看，可能將更多商品裝進手推車內，購買的東西就越來越多，賣場稱之為「尋寶」；根據數據顯示，美國的好市多消費者平均每次逛賣場都會消費 130 至 140 美元。

2、好市多體驗讓顧客流連忘返

雖然進入好市多賣場購物前需繳納「年費」，但顧客對於賣場的忠誠度卻很高，因為好市多高挑的天花板、寬敞走道和極簡的擺設，透過舒適的購物空間，希望讓消費者「慢慢逛」，在賣場內逗留時間拉長，逛得越多、買得越多，同時賣場提供消費者許多貼心服務，包含商品試吃，有專家指出試吃和消費金額有直接關連。再者，好市多許多大包裝的商品，以低價的行銷方式，讓消費者有「買到賺到」的感覺。

3、商品自成生態系統

好市多採會員制，塑造極佳品牌形象，在低價的同時仍能享有高品質商品，讓大多數消費者願意掏錢續約。而好市多的會員特性為頻繁光顧，顧客上門次數越多，容易越陷越深，消費的金額也跟著提升，從購買民生必需品開始，消費者在不知不覺中順便採買食品及雜貨，甚至到汽車周邊服務、旅遊住宿也都從好市多購入。