苗栗縣南庄國中月初遭人踢爆，受到中國大陸酒商的「捐助」，高舉寫上「有情懷的習酒走進寶島臺灣」等涉及兩岸政治敏感字眼的布條，遭質疑是統戰走入校園，事後在輿論壓力之下，南庄國中將捐款退回；不過對此，日前國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然卻在議會上直言：「我不管什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽！」影片曝光後引起網友熱議。

綜合媒體報導，苗栗縣立南庄國中在今（2019）年 4 月底舉辦大陸廠商捐贈 60 萬贊助營養午餐儀式，然而在儀式中，捐贈支票看板上的「中華民國紀年」被遮蓋，眾人合影時還拉起了「有情懷的習酒走進寶島臺灣」等涉及敏感字眼的布條，挨批是統戰走入校園；事後南庄國中則退回了捐款。

報導指出，日前苗栗縣時代力量議員宋國鼎、曾玟學 2 人先後質詢南庄國中接受大陸酒商捐款的爭議，而在曾玟學之後質詢的國民黨議員鄭聚然則不滿問道：「為什麼要把錢退回去？」他直言：「只要南庄國中的小朋友有福利就好…我不管什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽，誰給我誰就是一樣的情形，拜託誰逼他（校方）把錢退回去，你給我查清楚一下！」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」以及「只是堵藍」昨（28）日紛紛貼出這段質詢影片，許多網友看了則表示：「好無恥」、「下次一樣會當選喔！何必演」、「真的要做到這麼沒有格嗎？」、「他的薪水是台灣人給的，怎麼可以不聽話」、「這種言論都沒有關單位可管了嗎？太不尊重養育他的這塊土地的人民！」、「他只是替國民黨說了實話！」