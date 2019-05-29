一位將近 80 歲的婦人嚴重腰痛，就醫發現腰椎有壓迫性骨折，而後接連出現腰椎壓迫性骨折及右股骨頸骨折，且都沒有發生跌倒意外。檢查發現她有嚴重骨質疏鬆症，就像「陶瓷阿嬤」脆弱，短短 8 個月內就連續動 3 次手術。

醫師提醒，骨質疏鬆症早期表現僅有疼痛，很多人覺得忍忍就好，但是嚴重可能引起脊椎、髖關節的骨折，容易失去生活自理能力，致死率也很高。

活力得中山脊椎外科醫院楊椒喬院長表示，患者嚴重腰痛曾口服藥物治療 2 周，但是腰痛仍然沒有改善，還出現雙腿無力情形。核磁共振檢查發現，她腰椎第 3 節出現壓迫性骨折，椎體嚴重塌陷，椎體高度只剩二分之一，骨質密度報告 T 值僅 -4.9 ，嚴重骨質疏鬆，建議盡早接受腰椎椎體成形術。

楊椒喬院長說明，椎體成形術透過骨髓針將氣球注射入脊椎體，經由氣球充氣，將塌陷椎體撐起，並注入骨水泥，填充骨質疏鬆引起的壓迫性骨折、增強脊椎穩定性，傷口直徑僅有原子筆筒大小。她同時接受治療骨質疏鬆症藥物注射，術後復原良好後出院。

但 8 個月後，婦人再度因為腰痛就醫，檢查發現腰椎第 2 節出現壓迫性骨折，骨質密度報告T值更降為 -5.3 ，建議再接受腰椎椎體成形術。但沒想到即將出院當天早上右臀痠疼無力，檢查出右股骨頸骨折，然而住院期間並沒有跌倒。接受半髖關節置換術後，終於順利出院。

楊椒喬院長表示，根據世界衛生組織標準，骨質密度報告T值界於 -1.0 與 ＋1.0 間，屬於骨質密度正常或骨質健康。而這位婦人骨質疏鬆症已達嚴重程度，即便藥物注射治療，延緩骨質疏鬆繼續發生的效果仍有限。

根據統計， 50 歲以上女性族群，每 3 位就有 1 位是骨質疏鬆症患者，雖然很普遍，但骨折前症狀不明顯，有「無聲無息的疾病」之稱。 50 歲以上的民眾，不分男女，都建議接受骨質密度篩檢，也可考慮新一代骨質密度掃描儀檢查，透過早期篩檢，早期預防及治療，防止骨質繼續流失。