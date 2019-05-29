▲華為的子公司「華為海洋」，是全球第四大海底電纜業者。（圖／翻攝自 Nikkei Asian Review ）
▲華為的子公司「華為海洋」，是全球第四大海底電纜業者。（圖／翻攝自 Nikkei Asian Review ）

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美國總統川普 15 日簽署行政命令禁止採購外國電信設備，同時將華為（ Huawei ）列入出口管制實體名單，長遠來看將對華為電信設備的銷售與出貨帶來衝擊。但川普沒想到的是，華為正悄悄的使用另一項武器「海底電纜」，這恐怕不是靠「陸上封鎖」華為就能達成的。

根據外媒報導，華為在大約 10 年前，就與英國公司 Global Marine Systems 合作。通過「海底電纜」在東南亞和俄羅斯遠東等地區互相連結。但去年 9 月，華為完成連接巴西和非洲的 6000 公里跨大西洋電纜，令日本，美國和歐洲感到驚訝。在 2015-2020 期間，華為預計將完成 20 條新電纜，從長遠來看，華為在海底電纜這一個領域，已經是一位不可忽視的參與者。

▲在 2015-2020 期間，華為預計將完成 20 條新電纜，從長遠來看，華為在海底電纜這一個領域，已經是一位不可忽視的參與者。（圖／翻攝自 Nikkei Asian Review ）
▲在 2015-2020 期間，華為預計將完成 20 條新電纜，從長遠來看，華為在海底電纜這一個領域，已經是一位不可忽視的參與者。（圖／翻攝自 Nikkei Asian Review ）

華為的子公司「華為海洋」，是全球第四大海底電纜業者。美國官員和盟國表示，華為海洋深諳海底電纜，能讓北京暗藏裝置監控數據流量、或讓數據轉向；倘若爆發衝突時，北京更能切斷其他國家連線。許多資料數據，都是透過這些管道傳輸通往全球，光纖電纜束的傳輸量比重，占全球傳輸數據 9 成以上，負載量極大。官員們更表示，透過華為網路管理軟體、或是海底電纜的登陸站設備，北京就有能力遠距操控。

因此，各國對「海底電纜」的競爭並不是什麼新鮮事。他們清楚地意識到控制電纜是一種強大的地緣政治優勢。華為在海底電纜這領域已經非常先進，可與西方廠商比擬。其次，華為在陸上電信設備具有高競爭力，有辦法將其延伸至海底。最後，在北京當局的一帶一路政策下，積極布局數位設備建設，並對廠商補貼，讓華為在與其他競爭對手處於優勢。現在，正是美國和中國爭奪全球霸權，海底正在成為一個主要的戰場。

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