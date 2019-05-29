▲這名網友目前現在台灣某數一數二藥廠領 35K，甚至更爆料出自己同學在生化所某疫苗廠領 34K，領這樣的薪資讓原 PO 覺得非常後悔離開原本讀的電機類組。（圖／翻攝自 pixabay ）
▲這名網友目前現在台灣某數一數二藥廠領 35K，甚至更爆料出自己同學在生化所某疫苗廠領 34K，領這樣的薪資讓原 PO 覺得非常後悔離開原本讀的電機類組。（圖／翻攝自 pixabay ）

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最近鴻海董事長郭台銘說要幫台灣年輕人加薪，結果自己公司也只給碩士畢業的工程師 38K 。近日有一位月領 35K 網友也在 PTT 女孩板上發文質疑，這樣 38K 在台灣算是高薪嗎？同時他也很後悔自己當初放棄電機類組轉考生科研究所，同時也勸大家選擇科系時必須三思。

這名網友在 PTT 女孩板上發了一篇《碩士畢業領 38K 的人多嗎？》的文章，並說出自己的背景是國立大學生科研究所碩士，學的是天然物純化分離（ HPLC,MPLC )，有 NMR (核磁共振光譜學)基礎，目前現在台灣某數一數二藥廠領 35K，甚至更爆料出自己同學在生化所某疫苗廠領 34K，領這樣的薪資讓原 PO 覺得非常後悔離開原本讀的電機類組。

▲近日有一位月領 35K 網友也在 PTT 女孩板上發文質疑，這樣 38K 在台灣算是高薪嗎？同時他也很後悔自己當初放棄電機類組轉考生科研究所，同時也勸大家選擇科系時必須三思。（圖／翻攝自 PTT ）
▲近日有一位月領 35K 網友也在 PTT 女孩板上發文質疑，這樣 38K 在台灣算是高薪嗎？同時他也很後悔自己當初放棄電機類組轉考生科研究所，同時也勸大家選擇科系時必須三思。（圖／翻攝自 PTT ）

原 PO 甚至更直言「在台灣考個私校大學在洗國立碩士的出路也比生科好」，並勸大家在台灣想讀生科系務必三思「一日生科，終生生科」，而網友們看到這篇貼文紛紛湧出不同意見「你當時真的不該被騙去讀生科」、「原 PO 跟原 PO 的同學算厲害惹，至少還有工作可以從事」、「很多領兩萬多而已，有的不看學歷」、「好奇為什麼要待藥廠？應該還有很多選擇吧？」、「我高中同學有分數可以上醫學系，結果去念台大生科，慘兮兮」。

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