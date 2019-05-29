91歲施姓阿嬤日前因右腋下腫塊就醫，原以為是貓抓熱所引起的淋巴腫大，輾轉至醫院才發現是右大拇指存在30年的「痣」發生癌變，切片診斷為第四期惡性黑色素瘤合併右腋下轉移。醫師提醒，痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等症狀，應提高警覺。

施姓阿嬤是位愛貓人士，她在數月前於右腋下摸到不明腫塊，雖無不適，仍前往診所就醫，一度以為染上貓抓熱，但診所醫師表示，除淋巴腫大外，並無倦怠、食慾不振、虛弱、寒顫或全身酸痛等疑似貓抓熱的症狀，建議再到大醫院檢查，於是阿嬤轉至大醫院就醫。

收治該名個案的衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷表示，經檢查發現，阿嬤的腋下腫塊達7.8公分，是由右手大拇指的「痣」病變所引起的轉移，懷疑罹患黑色素瘤，將指腹黑痣進行切片後，確診為第四期惡性黑色素瘤，且腫瘤厚度達7.5公厘，考慮到患者年事已高，目前以口服藥物控制病情，待腫瘤變小再評估進一步切除。

李忠懷表示，阿嬤右手拇指的痣在指腹及指甲片各有一顆，指腹的痣癌變為結節狀黑色素瘤，指甲片上的痣癌變為肢端黑色素瘤，而肢端黑色素瘤好發於四肢末端，是東方人最常見的類型，也容易被誤認為香港腳、疣或是潰瘍不會好等，而輕視病情。

施姓阿嬤說，右手拇指的痣跟了她30年都相安無事，而且不痛不癢，就沒有留意到痣的外觀變化，且一年前做過健康檢查並沒有異樣，直到近日摸到右腋下腫塊才驚覺不對勁。

李忠懷解釋，黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，好發於免疫力較低的老年人，發生率約為十萬分之一，從發現到死亡可能僅需數月，但老人對皮膚病灶可能疏於警覺及防護，導致延遲就醫時間，加上黑色素瘤很容易轉移，致死率也很高。

黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，臨床上皮膚會產生不正常且不均勻的黑色素沉澱，女性常見於腿部，男性常見於背部，但也可能出現在眼睛、口腔、腸道及肛門等部位；有時黑色素瘤是由痣演變而來，因此李忠懷呼籲，若發現痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等症狀，應提高警覺，及時就醫，只要腫瘤尚未轉移，大部分的病患可被治癒。

李忠懷強調，目前已經證實過量的陽光及紫外線是引起皮膚癌的重要因素，出門建議塗抹防曬品、撐陽傘或加穿外套，並避免在正午時分外出，以免黑色素細胞發生癌變，尤其對於黑痣多或容易曬傷的人，做好「防曬」成為最重要的一件事。